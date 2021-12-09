最衰男大生！北捷蹲馬桶2度被偷拍　真相讓他更崩潰：同一攝狼

記者邱中岳／台北報導

北市捷運警察隊接獲報案，在2021年8月份有1名男大生在上廁所時遭偷拍，他大聲呼叫「有人偷拍」，站務員立刻報警處理，警方當場逮捕偷拍男，調查發現，該名偷拍狼並非第一次在男廁所偷拍，且偷拍到對象，竟然巧到都是同一名大學生，全案訊後依照妨害秘密罪嫌送辦。

警方調查，1名22歲的陳姓男大生8月搭乘捷運時，在民權西路站上大號被1名31歲的葉姓男子偷拍，陳姓男大生大喊「偷拍」，此舉引發站務員以及保全注意，立刻報警將人當場逮捕。

▲小黃運將在捷運站偷拍男大生上廁所，被發現後男大生追出來大喊「偷拍」。（圖／記者邱中岳翻攝）

葉姓男子平時開小黃維生，供稱因好奇心才偷拍男大生上廁所，不過警方調查，葉男在2020年12月就曾經偷拍過這名大學生上廁所，且也被發現後送辦，當時還表示，因為「情慾所致」，所以才受不了隨機尾隨拍下男子上廁所的畫面。

據了解，該名葉姓運將平時都在捷運民權西路站排班，在2020年12月先到捷運站男廁「埋伏」，聽到隔壁有聲響，就把手機伸過去偷拍，結果被發現後，男大生大喊才讓葉當場被逮，沒想到事隔8個月，葉又再度前往埋伏，沒想到竟然又拍到同一名陳姓男大生。

捷警隊分析最近2年發生偷拍案件，男性遭偷拍占9.52％，發生之站體依序是民權西路站、市政府站、忠孝復興等站，發生場所皆在男廁如廁時，依發生時段分析，以15至17時最多，係因該時段廁所人潮較少，歹徒容易下手所致。

被害人年齡均為20至26歲間，針對此類有特定偷拍癖好者，捷警隊提醒男性乘客仍應注意防範，在使用廁所時，留意是否有可疑人士在附近逗留，如廁前應先注意周遭環境，觀察左右廁所是否有人使用。

若發現左右側所有人使用，應請隨時留意門縫、窗戶、隔間板上方有無異物，或是有不明的燈光閃爍，如遇到偷拍情事應立刻報警或通知站務員、保全進行處理。

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