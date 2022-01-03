加拿大驚傳不明疾病！「5大症狀」曝光　吹哨人：年輕感染者暴增

▲加拿大新布藍茲維省2021年起通報一種不明疾病，官方統計已經有48人感染。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

加拿大新布藍茲維省（簡稱新省）2021年開始通報一種不明的漸進性神經系統疾病，患者感染後會出現體重驟減、失眠、幻覺、肌肉萎縮及思考困難等多種症狀。根據新省衛生機構資料，第一個已知病例可追溯到2015年，官方記載已有48人感染且其中8人死亡，不過有內部人士爆料，感染者其實已達150多人。

根據The Guardian報導，加拿大政府2021年首次公布這一個不明神經系統疾病，第一個已知病例可追溯到2015年，截至2021年官方記載的病例數維持在48人，且其中已有8人死亡，患者通常會出現體重驟減、失眠、幻覺、行動不便（肌肉萎縮）及思考困難等症狀。

新省衛生機構Vitalité Health Network一名內部人士爆料，疑似感染的病例正在不斷增加，可能已多達 150 人，以前沒有任何健康問題的年輕人也開始產生症狀，讓他及許多人擔心不明疾病的惡化速度，他認為自己雖然無權對外發言，而且公開此事也可能造成嚴重後果，但他必須站出來揭露事實。

▲官方記載病例中已經有8人死亡，不過新省衛生部門去年10月宣布，8名死亡病例都是誤診。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

報導中提到其中一名30多歲感染者，在感染後突然無法講話、不停流口水，只能以鼻胃管灌食，而且負責照顧她的20歲護理師，也出現神經功能衰退的症狀。另一個病例是一名在照顧失智與罹患共濟失調（Ataxia）丈夫的妻子，她突然出現失眠、肌肉萎縮、腦萎縮和幻覺等症狀，健康狀況如今甚至比丈夫還要差。

還有一名居住在新省的64歲退休技師在身體不適住院後，突然癲癇發作並變得越來越焦慮，經常神情迷茫且重複自己說過的話，住院治療的3個月後暴瘦24公斤，只能透過鼻胃管灌食，必須靠輪椅行動，家屬認為他就是感染了這一種不明疾病，也希望衛生機構能找到答案。

不過新省衛生部10月底宣布，不明疾病的8名死者都是誤診，死者的死因並非是不明的神經系統疾病，而是其他如阿茲海默症、癌症等已知疾病，今年1月起也將針對48件病例重新發布調查報告，若沒有意外，預計會聲稱全都是誤診。

此外，也有新省官員則開始主張，這些病例之間可能毫無關聯，引起病患家屬懷疑當局想草草結案，退休技師的兒子就痛罵政府無能，也有其他病患的家屬質疑，明明有科學家已準備好進行環境檢驗作業，不料最終卻被新省當局喊停，懷疑政府試圖掩蓋真相。

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