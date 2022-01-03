雙胞胎「晚15分出生」生日竟差一年　醫超驚喜：機率200萬分之1

▲雙胞胎相差15分鐘，但生日直接差了一年。（圖／翻攝自推特／@NMCInspires）



記者張方瑀／綜合報導

照理說，雙胞胎出生時的日期應該是相同的，但美國有一對雙胞胎出生時間的年、月、日卻完全不同，哥哥是2021年12月31日出生，妹妹則慢了15分鐘，所以生日是2022年1月1日，這樣的機率僅200萬分之一。

At midnight, Natividad welcomed Aylin Yolanda Trujillo as the area's first baby of 2022! Her twin, Alfredo Antonio Trujillo, was born 15 minutes earlier at 11:45 pm Friday, Dec. 31, meaning their birthday falls on a different day, month and year— a 1 in 2 million chance! pic.twitter.com/Lm5hkOpNBo — Natividad (@NMCInspires) January 2, 2022

根據《商業內幕》報導，住在美國加州的法蒂瑪（Fatima Madrigal）在加州薩利納斯市（Salinas）誕下一對雙胞胎，照理說，雙胞胎的出生日期應該是相同的，但法蒂瑪卻意外地生下出生年月日完全不同的雙胞胎兄妹，因為哥哥是在2021年12月31日出生，妹妹則慢了15分鐘，所以生日是2022年1月1日。醫院開心地在推特發文表示，這樣的機率僅200萬分之一。

法蒂瑪接受訪問時表示，其實孩子們的預產期是2021年12月31日，但妹妹卻晚了15分鐘，「他們是雙胞胎，但生日卻完全不同，這對我來說很瘋狂，妹妹半夜出生，這讓我既驚訝又高興。」負責接生的醫師安娜（Ana Abril Arias）也說，「這是我職業生涯中最難忘的分娩之一。」

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