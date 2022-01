雙胞胎「晚15分出生」生日竟差一年　醫超驚喜：機率200萬分之1

▲雙胞胎相差15分鐘,但生日直接差了一年。(圖/翻攝自推特/@NMCInspires)



記者張方瑀/綜合報導

照理說,雙胞胎出生時的日期應該是相同的,但美國有一對雙胞胎出生時間的年、月、日卻完全不同,哥哥是2021年12月31日出生,妹妹則慢了15分鐘,所以生日是2022年1月1日,這樣的機率僅200萬分之一。

At midnight, Natividad welcomed Aylin Yolanda Trujillo as the area's first baby of 2022! Her twin, Alfredo Antonio Trujillo, was born 15 minutes earlier at 11:45 pm Friday, Dec. 31, meaning their birthday falls on a different day, month and year— a 1 in 2 million chance! pic.twitter.com/Lm5hkOpNBo