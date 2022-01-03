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Omicron症狀輕但「難完全清除」　陸專家：比Delta重症還難

▲▼ 新冠疫情,大陸疫情,西安疫情,西安封城。（圖／視覺中國）

▲大陸疫情仍在不斷擴散。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

Omicron新冠變異毒株在全球肆虐，大陸已有廣州、天津、杭州等地發現感染病例。廣州醫科大學附屬市八醫院中醫科主任譚行華表示，Omicron感染者的症狀輕，但是完全清除病毒就比較難，比Delta重症病例還難清除。

據《羊城晚報》報導，廣州首例Omicron感染者是一名67歲的患者。譚行華表示，「雖然該名患者的病情很輕，主要就是低燒和咳嗽，肺部有些炎症，經過中西醫結合治療，大半個月已經過去，病毒載量也降下來了，但是其核酸仍未轉陰。」

譚行華指出，在治療該名感染者的過程中，發現Omicron感染者的症狀輕，經過治療病毒載量下降，CT值在30左右，但完全清除病毒就比較難，比Delta重型病例還難清除；這使得Omicron感染者核酸轉陰或需要更久的時間，「這意味著患者要長期隔離，這將給患者帶來巨大的心理壓力。」

譚行華表示，目前面臨的壓力是要盡快找到治療方法，以清除Omicron感染者的病毒，讓其核酸盡快轉陰，「現在正在探索一個新的藥方，與肺炎一號方不同的是，這個新方主要集中在提高患者的免疫力，期望通過服用中藥後調節身體的免疫力，從而達到清除病毒的目的」。

譚行華透露，目前不打算給Omicron感染者使用中藥顆粒劑，而是改用湯藥，即各味中藥煎煮後服用；就目前臨床觀察所有的新冠肺炎患者看，服用湯藥口感和療效要比顆粒劑好一些，而且服用中藥患者病毒清除速度較未用中藥者稍快。

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