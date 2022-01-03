檢疫旅館爆本土Omicron！　本週增29例「累計86境外2本土」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布檢疫旅館3例Omicorn個案，有2例改判本土，而這也是台灣首度出現Omicron本土個案。指揮中心也直言，2例本土誰是第一例比較難判，但本週也新增29例Omicron個案，目前累計86境外移入跟2例本土。而在台灣累計案例中，目前沒有重症，且以年輕人居多。

陳時中表示，3例檢疫旅館Omicron個案，經過調查，認為應該是由案17085傳給案17058和案17099，因此今判定案17058和案17099為本土。

依據基因定序及病毒量追蹤結果，推斷最可能傳播鏈為17085分別傳給17058與17099後各產生兩位點的改變，因此今日將17058及17099由境外移入，改判為本土病例。

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陳時中進一步說明，目前只是做這樣的判定，但根據案17058從大陸深圳進來，那時時間點到現在，大陸深圳沒有Omicron的病例報告，而案17099從日本入境，但日本12/15有境外移入和本土，當時在機場就攔截下來，所以從那地方帶進來Omicron相對低。

而案17085從美國進來，相對有幾千例Omicron病例，相對可能性高，在基因定序上，案17085和案17058有兩個變一點，案17085和案17099有兩個變異點不同。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）