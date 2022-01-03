LIVE／北市防疫旅館再爆群聚「檢驗結果出爐」　陳時中最新說明

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中央流行疫情指揮中心昨宣布，台北市出現疑似第三起檢疫旅館旅客群聚事件，且其中一名確診者還曾至幼兒園接送小孩，目前已匡列接觸者41人、其中8人列居家隔離，其中6名同住家人及保母昨採檢為陰性，其餘結果將陸續出爐，最新採檢結果與疫情發展，待指揮中心下午記者會由陳時中說明。

陳時中昨說，新增個案為案16941和案17181，目前高度懷疑是檢疫旅館群聚，其中案17181為家住北市的30多歲男性，在12/26已經檢疫期滿，總共檢疫14天，1/1覺得自己有症狀，做了快篩陽性，之後到醫院採檢確診。

由於案17181在12/26就檢疫期滿出關，返家進行7天自主健康管理，期間曾到幼兒園接小孩，小孩就讀幼兒園也在今日起停課兩天，所幸同住家人等7名密切接觸者皆採檢陰性。

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目前案17181共匡列接觸者41人，其中8人列居家隔離（同住家人6人、保母1人及計程車司機1人），除計程車司機待採檢，另7人檢驗結果均為陰性；餘33人 （工作人員10人、同層及上下層旅客在館14人、離館旅客9人）列為自我健康監測，目前23人已完成採檢作業，10人待採中。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

