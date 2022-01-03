　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超酷！CSD中衛推「豹紋」親子口罩　神秘又野性

▲CSD中衛推出豹紋口罩。（圖／CSD中衛提供）

▲CSD中衛推出豹紋親子口罩。（圖／CSD中衛提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

美麗豹紋極具神秘野性魅力，可說是時尚界萬年經典時髦元素，各大品牌每季服裝、皮件、帽子、鞋類或墨鏡，幾乎都可見豹紋踪影，向來擅長設計彩色口罩CSD中衛，1／11日將在東森購物網推出設計款「豹紋」親子口罩，色彩飽和，漸層變化的花豹紋口罩仿真登場，擬真程度極高，絕對美「豹」了。

▲CSD中衛推出豹紋口罩。（圖／CSD中衛提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「花豹」大小不一的圓形黑色斑紋，點綴在黃褐色皮毛上，顯得十足優雅迷人。CSD中衛行銷部經理周令怡表示，「豹紋」口罩運用高質感仿絲絨水針布，不僅顏色飽和，且撫摸起來有軟毛質感，讓花豹紋更加逼真！其實CSD中衛幾年前就開始推出布料織紋口罩，像是灰格紋、紫格紋、牛仔及深丹寧，今年加入時尚豹紋毛料質感，仿真程度極高，實在是令人興奮的一大突破。

▲CSD中衛推出豹紋口罩。（圖／CSD中衛提供）

周令怡指出，豹紋口罩的上下邊條搭配中衛經典色系「夜幕灰」，整體配色柔和高雅，同時搭載最新的CSD中衛專利雙色編織柔軟耳帶。這種獨家編織法製作出的黃、灰混色耳帶，十分蓬鬆柔軟，就算戴一整天依然能保持舒適。

▲CSD中衛推出豹紋口罩。（圖／CSD中衛提供）▲CSD中衛推出豹紋口罩。（圖／CSD中衛提供）

周令怡強調，包裝也極具巧思，不管是袋裝上的三道銳利爪痕，或是盒裝上的小洞，都讓人聯想到花豹狩獵痕跡，添增了一股野性魅力！更讓人開心的是，時尚豹紋口罩同時也推出兒童版，讓小臉女性或是兒童也可以輕易加入時尚行列！「豹紋」口罩分袋裝及盒裝兩種。成人款5片袋裝，售價79元，大人及兒童款30片盒裝，售價均為300元。

▲CSD中衛推出豹紋口罩。（圖／CSD中衛提供）

ET快訊
國產署出手了！顏家招待所佔用130㎡國有地　訴請拆屋還地再告
Omicron太像普通感冒！專家警告：出現「8大初期症狀」立
珍奶股來了！　抽中一張可望賺5.1萬元
表哥染疫過世...親哥也確診！　品冠2年回不了家「愧疚淚崩」
好消息！一家4口遭酒駕撞　姊「牙齒全斷」重建費有醫師捐助了
2例本土Omicron傳染途徑不明　陳時中：不排除空氣傳播
澎湖皮膚紅癢真相曝！　顯微鏡抓到元兇了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「鐵飯碗」港務公司招募新血　具相關經驗爽擁起薪51K

長榮年終40個月別只顧著羨慕！「6招年終獎金養錢術」讓財富加倍奉還

全台防疫旅館大體檢已查395家　陳時中揭：約100家有缺失要複驗

世新電臺落實大學社會責任　「我愛芳鄰」節目邀里長談地方事

Omicron衝擊歐美聖誕「疫情狂飆9成」　陳時中：必須提高警覺

北市2例本土Omicron傳染途徑未明　陳時中：不排除空氣傳播

北市防疫旅館群聚擴大？　陳時中：指標調查有結果會報告

檢疫旅館爆本土Omicron！　本週增29例「累計86境外2本土」

社區主委阻攔居檢者入住　陳時中說重話：釀疫情傳播要負責

陳其邁盼居隔者全送「集中檢疫所」　陳時中：要看供應量能

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

品冠8歲兒唱《門沒鎖》爆紅　「虎子無犬父」遺傳美聲

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

驚悚瞬間！聯結車「撞破」分隔島　釀13車連環撞...女駕駛目擊尖叫

「鐵飯碗」港務公司招募新血　具相關經驗爽擁起薪51K

長榮年終40個月別只顧著羨慕！「6招年終獎金養錢術」讓財富加倍奉還

全台防疫旅館大體檢已查395家　陳時中揭：約100家有缺失要複驗

世新電臺落實大學社會責任　「我愛芳鄰」節目邀里長談地方事

Omicron衝擊歐美聖誕「疫情狂飆9成」　陳時中：必須提高警覺

北市2例本土Omicron傳染途徑未明　陳時中：不排除空氣傳播

北市防疫旅館群聚擴大？　陳時中：指標調查有結果會報告

檢疫旅館爆本土Omicron！　本週增29例「累計86境外2本土」

社區主委阻攔居檢者入住　陳時中說重話：釀疫情傳播要負責

陳其邁盼居隔者全送「集中檢疫所」　陳時中：要看供應量能

金正恩被罵髒話「你這狗XX」！ 高層下令即刻抓人　逮到恐處死

不只14個月加績效獎金！　陳俊聖：宏碁幫員工出一半資金買股

南警連續10日酒駕大執法　共取締240件全力防堵酒駕惡習

揭密悠遊卡「黑科技」　邱昱凱：疫情讓各界看見悠遊卡的科技力

陸2022春運首日火車票開賣　出京部分長途直達班列車票被秒殺

「鐵飯碗」港務公司招募新血　具相關經驗爽擁起薪51K

IG超夯！花蓮夢幻海灣藏「月牙鞦韆」　還吃得到原住民特色料理

于北辰堅持退黨挨批背骨　「我受國家栽培、不是黨」

「威本兄弟」最後一集萌當服務生！突湧進獻花人潮...山姆感動爆哭

長榮年終40個月別只顧著羨慕！「6招年終獎金養錢術」讓財富加倍奉還

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

生活熱門新聞

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

爛醉妹小黃上叫不停！女網友跪了：求換我

老公弟媳「8點親密舉動」妻看傻！　網喊好噁心

好市多Levi's不到1千？內行揭2內幕

北市再爆3防疫旅館群聚？市府回應

不加敬語＋端碗扒飯！她慘被韓國男友甩巴掌

開工日回暖3天！這天冷空氣突襲急凍13度

澎湖居民皮膚紅癢　顯微鏡抓到元兇了　

北市檢疫旅館2例Omicron改判本土個案

「小寒」全台有雨　下波強冷空氣南衝時間曝

富基漁港「點1200沙公」送來紅蟳！店家回應超黑

連假台南辦婚宴！台北妻怒咒新人...反被罵爆

寒流？北市恐探10度↓　下波強冷空氣可能創新低溫

更多熱門

相關新聞

超商獨賣「史努比、Kitty變色口罩」

超商獨賣「史努比、Kitty變色口罩」

Snoopy、KITTY粉絲看過來！就有超商獨家推出2款專利溫感設計的「智能口罩」（非醫療口罩），上頭不僅鋪滿超可愛的Snoopy和KITTY，更酷的是居然還會變色，2款各全台限量1萬盒，即日起開賣，數量有限，售完為止。

媳婦買名貴口罩　婆婆竟轉贈鄰居：幾盒而已

媳婦買名貴口罩　婆婆竟轉贈鄰居：幾盒而已

女攻擊脫罩老翁　自己口罩也沒戴好

女攻擊脫罩老翁　自己口罩也沒戴好

犯保協會關懷馨生人提供暖心援助

犯保協會關懷馨生人提供暖心援助

台灣馳援口罩　孫曉雅：美國最大量捐贈者

台灣馳援口罩　孫曉雅：美國最大量捐贈者

關鍵字：

東森購物CSD中衛豹紋口罩

讀者迴響

熱門新聞

9m88客串《華燈2》被罵演技尬爆！她2聲明揭幕後真相

肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死

星光幫歌手改當冷氣工！遭指夢碎親回應

割包皮有多痛？「疼痛等級PK」結果驚呆網

《麻辣》女星患子宮頸癌「熬38次放化療」

劉品言曝小姐私照　網入戲指認兇手

金曲歌后開唱「離奇大走音」！

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

酒駕撞毀一家四口　林阿嬤理髮賺錢顧兒孫

大媽拿鑰匙狂刮特斯拉！哨兵模式全都錄

台北熊好券第二波中籤率33.8％　下午2點前自動派發「可馬上用」

火葬場忘記了！男遺體放1個月　腐爛到全家崩潰

台中女看五月天演唱會搭專車返家　睡醒又在高雄

更多

最夯影音

更多
台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」
跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面