超酷！CSD中衛推「豹紋」親子口罩　神秘又野性

▲CSD中衛推出豹紋親子口罩。（圖／CSD中衛提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

美麗豹紋極具神秘野性魅力，可說是時尚界萬年經典時髦元素，各大品牌每季服裝、皮件、帽子、鞋類或墨鏡，幾乎都可見豹紋踪影，向來擅長設計彩色口罩CSD中衛，1／11日將在東森購物網推出設計款「豹紋」親子口罩，色彩飽和，漸層變化的花豹紋口罩仿真登場，擬真程度極高，絕對美「豹」了。

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「花豹」大小不一的圓形黑色斑紋，點綴在黃褐色皮毛上，顯得十足優雅迷人。CSD中衛行銷部經理周令怡表示，「豹紋」口罩運用高質感仿絲絨水針布，不僅顏色飽和，且撫摸起來有軟毛質感，讓花豹紋更加逼真！其實CSD中衛幾年前就開始推出布料織紋口罩，像是灰格紋、紫格紋、牛仔及深丹寧，今年加入時尚豹紋毛料質感，仿真程度極高，實在是令人興奮的一大突破。

周令怡指出，豹紋口罩的上下邊條搭配中衛經典色系「夜幕灰」，整體配色柔和高雅，同時搭載最新的CSD中衛專利雙色編織柔軟耳帶。這種獨家編織法製作出的黃、灰混色耳帶，十分蓬鬆柔軟，就算戴一整天依然能保持舒適。

周令怡強調，包裝也極具巧思，不管是袋裝上的三道銳利爪痕，或是盒裝上的小洞，都讓人聯想到花豹狩獵痕跡，添增了一股野性魅力！更讓人開心的是，時尚豹紋口罩同時也推出兒童版，讓小臉女性或是兒童也可以輕易加入時尚行列！「豹紋」口罩分袋裝及盒裝兩種。成人款5片袋裝，售價79元，大人及兒童款30片盒裝，售價均為300元。