就愛這一味！「瘋狂天才」挖26具女童屍抱睡　處男出院結婚娶女友

▲俄羅斯歷史人類學家莫斯克溫被指控盜竊26具屍體。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

就愛這一味！俄羅斯一名被稱做「瘋狂天才」的55歲歷史、哲學、語言學家莫斯克溫（Anatoly Moskvin），他10年前曾經從150座公墓盜挖出26具女童屍體，不僅將女童的屍體製作成木乃伊，還每天幫她們梳洗、打扮成玩偶，由於偏執的「戀屍癖」，他最終被關押在精神病院9年，近日還申請出院，表示要與「女友」結婚。

根據英媒《每日郵報》，莫斯克溫來自俄羅斯下諾夫哥羅德，他其實是學術界不可多得的歷史人類學家，精通13種語言，不過他於2011年11月在一座穆斯林墓園被警方破獲盜墓，家中更在調查時被發現藏有26具（一說是29具）3至12歲之間的女童屍體，他被指控猥褻屍體、盜墓等高達44項的罪名。

▲▼受害女童屍體。（圖／翻攝自Youtube）

莫斯克溫在法庭中拒絕向女童屍體的家屬致歉，「我只是覺得這些女童們很可憐，在我看來她們就只是女孩而已，她們已經無父無母，而且我也不認識她們每一位。再來啦，自稱是受害屬家屬的這些人把女童屍體埋起來，不就是對外宣稱放棄『所有權』了嗎？」

醫院的鑑定報告顯示莫斯克溫罹患精神分裂症、有嚴重偏執症狀，雖然在庭上沒有被起訴，卻還是被認為不適合一般人的獄中服刑生活，於是他被送往精神病院，經過9年漫長的時間治療後，終於可以出院，並定期至醫院接受門診。

報導指出，莫斯克溫透露自己被警方逮捕前其實不曾交過女朋友、也當了一輩子的小處男，在精神病院接受治療時，意外結緣學習語言科系的女學生，兩人發展至「男女朋友」關係，律師更提出驚人計畫，指莫斯克溫計畫出書、找份語言教師的工作，並搬到莫斯科與女友結婚。

▲莫斯克溫將女童屍體做成木乃伊。（圖／翻攝自east2west news）

不過，法院認為雙方的關係還是「一般朋友」，還未發展至親密關係，因此駁回律師提出的申請。據悉，莫斯克溫曾經透露他「戀屍」的契機，指他小時候常被大人霸凌，某次喪禮上更被強逼親吻女童遺體，才陰錯陽差養成這個特別的性癖。

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