女童尿床！惡保母聯手小王虐死　資深警：沒看過這麼殘忍手法

▲王男（後）不滿女童（前）尿床弄濕褲子，竟持熱水澆淋女童下體當作「教訓」。



圖文／鏡週刊

16年前，台北市一名4歲女童只因尿在褲子上，竟遭保母及其同居人用熱水澆淋下半身懲罰，最後傷重不治，案發後，2人否認虐童，強調是女童不慎撞翻熱水鍋，才會釀成意外。檢警起疑，重回現場模擬，以大型布娃娃充當女童，並在裝水的鍋中加入紅墨汁，還原案發經過，結果發現，若是意外撞翻熱水鍋，女童的下半身不可能燙傷，最後突破保母心防，成功為女童申冤。

2005年8月晚間，台北市一名郭姓保母與王姓同居男友抱著4歲女童到醫院急診室，他們告訴院方，女童疑似噎奶，失去呼吸心跳，醫護為女童急救，一旁郭女卻稱，因女童恐需住院，她先回家收拾衣物再返院，只剩男友留在醫院。

女童最終回天乏術，醫護檢視遺體發現，她身形瘦弱，衣服下有新舊瘀青，大熱天還穿著長袖、長褲，應是為了遮掩傷痕。醫護人員還發現女童下半身有大面積的焦黑結痂，研判女童生前遭長期凌虐，立即通報警方及社會局，並請警衛將王男扣留在醫院。



「當警察這麼多年，從沒看過這麼殘忍的手法！」時任台北市警局中山分局偵查佐的王其南告訴本刊，看到女童的傷勢後，當場逮捕王男，但郭女已早一步帶著她與王男生的兒子，躲到彰化老家，經通報檢察官，隔日凌晨南下將郭拘提到案。

郭女第一次偵訊時供稱，女童常隨地大小便，她曾徒手教訓，其男友上夜班，與女童接觸較少，偶爾才會協助管教。郭女推說，女童因自己撞翻熱水鍋，才被燙傷，但女童沒健保，她只好自行購買藥物幫女童療傷。

檢警認為，女童若撞到桌上的熱水鍋，傷口應集中在上半身，對郭女說法存疑，郭無法自圓其說，才坦承用熱水澆淋女童，檢察官隨即向法院聲請羈押郭女獲准，同時依過失致死罪嫌，諭令王男20萬元交保候傳。

▼郭女（左）及王男（右）因虐死女童，被警方依過失致死罪嫌送辦。



為釐清郭女是否反覆對女童施虐及女童的真正死因，檢警帶郭回到住處模擬，以一個大型布娃娃充當女童，並拿鍋子裝盛水量，還在水中加入紅墨汁，要郭還原當天狀況。沒想到，郭又翻供稱，當時是為幫睡覺中的女童換衣服，女童沒穿褲子，她拿鍋子從床旁經過，不小心打翻，熱水才會灑在女童身上。

但依郭女說法，熱水應飛濺到胸口、腹部，下半身不可能有這麼嚴重的傷口，檢警見郭供詞反覆，決定對她測謊，結果發現，郭女回答關鍵問題時，測謊圖譜都出現異常，對她曉以大義，最後郭終於放聲大哭，向檢警坦承一切。

郭女表示，同年7月底晚間，男友發現女童又尿濕褲子，斥責女童，後來拿熱水澆淋女童當作懲罰，導致女童下半身燙傷。郭女坦承，事後曾跟男友說好，若東窗事發，由她一肩扛下，留男友在外照顧兒子，檢警獲知王男才是下手真凶，趕緊將王拘提到案，並聲請羈押獲准。

▼檢警以布娃娃充當女童，並在裝水的鍋中加入紅墨汁，模擬案發經過。



檢警調查，女童身世可憐，她的生母把她交由南部的外婆後，便不知去向，女童外婆年事已高，無力撫養，女童的阿姨便將她帶到台北，以每月1萬8千元託給樓上郭女照顧。

女童阿姨有空就會到郭家探視，但女童死亡前2週，阿姨每次去郭家，郭都稱女童睡了，沒見到面，沒想到再接到通知，竟是女童已經死亡的消息。

檢警另查出，郭女其實另有家庭，案發前幾年，她與丈夫爭吵後離家，自行在外租屋，並與王男同居，2人育有一子，郭夫後來看到新聞，才發現虐童的保母竟是失聯的妻子，因此控告郭及王通姦，2人事後也都被起訴、判刑。

該案進入法院審理後，法院最後認定，郭是受女童家屬囑託照顧的義務人，卻違背職務傷害女童致死，案發後又不肯認錯，惡行重大，將她判刑11年半定讞，另外判王男8年10個月徒刑，要2人為女童消逝的生命在獄中贖罪。

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