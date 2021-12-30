已婚警私要報案人LINE發展不倫戀　小三談判遭毆、大外割壓制在地

▲C女與王男、王妻三方談判，王男情緒失控對C女施暴。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北市政府警察局刑警大隊一名王姓偵查佐，去年受理報案時，私下與女報案人要Line，兩人聊天多日，漸發展出不正常的婚外情。本月中，女子細故與王男爭吵，主動致電元配相約談判，王男事後獲知也趕到現場，不料，王男卻在三方談判過程中情緒失控，毆打該女，並對她施展兩次大外割，將她壓制在地，該女不甘，轉向督察系統檢舉投訴。

該名C小姐告訴本刊，去年她因遭感情詐騙，打電話至新北市刑大報案，該案輾轉到王男手上，王男當時以討論案情為由，跟她要Line，兩人不時傳訊聊天，「一開始確實在討論案情，後來就慢慢變調了。」發展出不當的男女關係。

▲C女與王男私下聊天，互以老公老婆相稱。

C女說，當時並不知道王男已婚，兩人聊天會像情侶般對話，互稱老公、老婆，也曾發生性關係；交往期間，兩人發生多次爭吵，C女因獨自育有一名5歲的重症男童，「吵架的時候，我說要分手，王男竟說他可以利用職務查到我兒子住哪家醫院、哪間病房，兒子是我的底線，我後來去聲請保護令」，但因王男苦苦哀求，C女才撤銷。

▲C女遭毆打，導致四肢多處大片挫傷瘀青。

今年1月間，王男元配獲知老公外遇，三方溝通後，王妻原諒丈夫，未對兩人提告，王男與C女一度斷了聯繫，但在今年10月，C女因與友人有糾紛，再找上王男詢問報案事宜，王男拒絕替她受理，事後卻帶她開房間，兩人復合重燃愛火。

C女表示，12月中，她因與王男爭吵，再次主動找王男妻子到家裡溝通，王妻得知兩人又復合，要求王男一起至C女家理論，王男當元配面前撇清與C女關係，C女氣憤，不斷追問「你不是說你愛我」「你不是放不下我」，一度失控推打王男，王男也被C女舉動惹怒，動手毆打C女，並兩次對C女大外割，用手肘將C女壓在地上，元配則在一旁勸架。

▲▼王男對C女大外割、將C女壓制在地，過程都被錄下。

C女因家中有重症幼兒，請有看護照料，家中多處裝有監視器，事後她發現自己四肢有大片挫傷瘀血，至醫院驗傷，擬對王男提告，並持相關畫面向督察單位檢舉王男，警方經內部調查後，王男已被記兩支小過，調離原單位，火速懲處。

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