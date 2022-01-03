高雄酒駕撞毀一家四口！林阿嬤憔悴坐病房外　2個原因不敢回家

▲網友不捨拍下林家阿嬤身影，代為發聲「未來在哪裡？」（圖／爆怨公社，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄38歲黃子洋酒駕撞碎一家四口，導致媽媽死亡，爸爸及一對女兒全身多處骨折，傷勢嚴重，至今仍在加護病房。一名女網友近日到醫院，發現林家阿嬤憔悴坐在加護病房外，原因是怕孩子醒來找不到熟人會害怕，所以不敢回家，也吃不太下飯，只能重操舊業幫別人理髮，「（兒孫）復原之路漫長，她不知道還能承擔多久。」

黃姓女網友在臉書社團「爆怨公社」表示，當其他家屬在殯儀館及其他公務單位奔走，林姓阿嬤必須一肩扛起照顧3人的責任，在病床間來回探視，還要每天聽不同醫師解釋不同病情，每聽到一個新的病況，就忍不住落淚一次。

女網友說，林家阿嬤不敢離開醫院，怕一離開就漏掉什麼訊息，也怕孩子醒來看不到熟人會害怕哭泣，所以只能默默坐在加護病房門口，一直沒有回家，或許是怕回家遇到親友關切，又或許是害怕要獨自待在原本充滿歡笑的家。

她指出，自己到醫院好幾次，每次看到人都會上前關心「吃飯了嗎？」但林家阿嬤不好意思，每次都會馬上拿出麵包說「有，正在吃啊！」就算她好心想多買些東西給阿嬤，對方也會頻頻推辭說麵包就夠了，「但我知道，她其實根本沒吃幾口...」

女網友透露，當林家阿嬤得知兒孫復健之路遙遙無期，便決定重操舊業，重新整理已經歇業的美髮店，也開始接受老顧客預約，還說「趁他們3人還在加護病房的時候，能賺多少就是多少！」她聽完不禁感慨「復原之路漫長，她不知道還能承擔多久，現在只能靠自己，未來的路在哪裡？」

許多網友得知林家近況於心不忍，紛紛留言「眼淚差點掉下來」、「老人家怎麼經得起這樣操勞」、「求美髮地址」、「如果公投修法酒駕重刑，立刻買車票回去投」、「蠻想問問那些立委看到這幕有何感想？」、「比特犬咬死人都要被安樂死了，為什麼酒駕撞死人不用被判死刑？」、「政府震怒完了，就沒下文！酒駕的呢？也沒下文！但受害家屬的無期徒刑才正要開始」。

▼熱心網友想要捐款幫助林家，但礙於案件未成立捐款專戶，遲遲幫不上忙...（圖／爆怨公社）

▲酒駕男撞毀一家四口，死者范女家屬到現場招魂。（圖／記者吳世龍翻攝）

林姓一家四口去年12月26日遭酒駕撞上，導致37歲范媽媽傷重不治，45歲林爸爸則是頸椎、多根肋骨、骨盆腔及右大腿骨折、左小腿粉碎性骨折及血胸，還出現失憶情況。另外，14歲林妹妹頭部外傷、顱內出血；16歲林姊姊則是顏面骨折、牙齒全斷及雙小腿骨折，目前3人仍在加護病房治療。

林姓阿公12月28日受訪時哽咽表示，媳婦不幸身亡，他怕兒子、孫女承受不住，一直不敢說出真相，「大孫女醒來的時候，也是一直問媽媽人呢？」另外，兒子由於受創嚴重，一度出現失憶情況，「今天狀況更嚴重，他都不認得我們，進去都不認得我們了」。

▼高雄市長陳其邁前往高雄長庚探視林姓姊妹。（圖／高雄市政府）

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