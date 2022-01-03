車禍致死肇因分析「酒駕」只排第3！這兩種違規每月奪百命更嚴重

▲近期酒駕事故頻傳引發社會關注。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



生活中心／台北報導

近日多起酒駕事故引發社會關注，根據交通部最新統計，去年1到10月雖然整體交通事故件數和死亡人數略減，但酒駕造成死亡人數達261人，比前年同期239人高出22人、9.2％。至於台灣用路人的駕駛習慣不良，更是造成車禍死亡的重要因素，「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」造成的車禍死亡人數合計平均每月超過100人，比酒駕更嚴重。

交通部公布去年1到10月道路交通事故統計，全台共發生28萬8040件事故，造成2440人死亡，以及38萬2546人受傷，與前年同期相比，事故件數減少5542件、死亡人數減少12人、受傷人數減少8121人。

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交通部針對全國事故肇事原因分析，死亡人數前五名為未注意車前狀況(564人)、未依規定讓車(343人)、酒醉(後)駕駛失控(187人)、違反號誌管制或指揮(148人)、左轉彎未依規定(90人)，顯示除了酒駕之外，國內用路人駕駛習慣不良也是一大問題。

至於全國事故肇事原因分析的受傷人數前五名為未依規定讓車(8萬1397人)、未注意車前狀況(7萬4566人)、左轉彎未依規定(2萬5106人)、未保持行車安全距離(2萬2463人)、違反號誌管制或指揮(1萬9605人)。交通部指出，未來每月均會公佈交通事故傷亡數據，檢討事故原因，持續透過交通工程、監理、教育、執法、宣導等面向積極改善。