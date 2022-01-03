高雄惡賊連5犯！資收場搬417公斤銅　被抓哀怨：腳扭傷好痛

▲小港陳姓男子在這家資源回收場偷了4次，還跟警察抱怨扭傷腳踝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄漢民所轄區裡頭發生連續竊案，有資源回收場內的錢被偷了，也有小貨車被破壞偷走車內財物，5起竊案讓警方非常重視，最後在元旦將38歲的陳姓竊賊逮捕，不過他對偷竊這件事反而不在意，還一派輕鬆的跟警察抱怨自己在搬取青銅偷竊時，扭傷了腳踝，痛了好幾天。

去年12月20日一名從事資源回收場的吳姓小姐向警方報案，自家的回收場已經連續4次遭到偷竊，除了損失2萬塊的現金之外，還有銅、鐵類的資源回收物，重達417公斤，價值十萬多塊。而往前兩天，也有一名李姓男子來報案，表示自己的小貨車被破壞，裡頭的現金也被偷走，案發地點都非常相近，讓員警覺得應該是同一犯嫌所為。

▲小港陳姓男子也破壞小貨車，偷走裡頭財物600元 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經過比對監視器之後，認為一名38歲的陳姓男子涉有重嫌，所以元旦當天就通知這名陳姓男子到案說明，有監視器畫面當佐證，陳姓男子坦承偷竊都是他，但是在偵訊筆錄過程當中，他對自己偷竊被抓一點都不在意，反而跟員警抱怨自己在偷青銅等重物時，還扭傷了腳踝，痛了好幾天，讓員警白眼翻到天邊，怎麼會這麼不知反省。

偷來的東西已經被陳姓男子拿去變賣，所得的贓物跟偷來的錢財都已經花光了！所以陳姓男子雙手一攤，表示自己也無能為力，現在警方依照竊盜罪嫌將他函送法辦。