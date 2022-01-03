高雄醉女被請下車　「髒話機關槍」失控狂譙運將：力宏敢啦

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄一名計程車運將元旦連假期間載到一對情侶，不料女子過程中因酒醉不斷失控想要開窗，運將基於安全考量，於中途請該對情侶下車，但卻換來女子一頓「髒話機關槍」，飆罵「拎O雞O」、「力宏敢啦」、「操O掰」等，還一度罵到破音，最後清醒的男友不斷致歉，並將女子帶下車，結束這場鬧劇。

行車紀錄器拍下，該對情侶2日下午1時許疑似透過APP叫車，司機抵達指定地點時，隨即發現女子已經喝醉酒，還不斷拍打自動車門，怒吼「給我開門喔！」運將察覺女子行為脫序，還轉頭詢問「小姐妳喝醉了嗎？」而男友則在一旁道歉「她喝多了，不好意思！」運將提醒「喝醉了也不要這樣子(拍打車門)...。」這時女子聞言怒嗆「我知道啦你不要吵啦！」

▲酒醉女子被請下車，失控飆罵運將。（圖／翻攝記者爆料網）

而在計程車行進間，女子在車上頻頻失控，吵著想打開車窗，運將擔憂女子恐突然打開車門釀成意外，基於安全考量因此決定拒載，「我送你們到這邊就好，萬一她開車門我沒辦法。」不料此舉卻點燃女子怒火，立即啟動「髒話機關槍」、連珠炮飆罵運將，「你再講一次啊！殺小啦，拎O雞O」、「我要回XX，你要趕我下車是不是啊？拎O雞O檢舉你而已啦！」

眼看女友情緒失控，一旁的男友還不斷安撫「不要喝醉了就大小聲」、「好了！」但仍然拉不住失控的女友，最後男友也崩潰大吼「你幹什麼啦！」女子還憤怒回嗆「你為一個司機兇我喔？？」隨後女子還為了85元車資找零幹譙司機，「85塊啦！O拎O雞O啦！找15塊O你娘！」甚至還一度破音飆罵「O你娘！笨色、操O掰！力宏敢啦！去宏敢敢a啦！災某，去宏敢啦！」一連串飆罵一氣呵成。

事後該段影片在網路上流傳，高雄新興分局警方也表示，有關網路影片一名女子搭車，過程中對於司機有口出惡言相向一案，經查本分局並無接獲本案相關通報、報案之紀錄。本分局後續將聯繫司機，詢問是否對於該名女子提出告訴。

新興分局呼籲，民眾凡事應保持理性，切勿有違序行為，若有失序行為，本分局將依法查處，以維護社會安寧秩序。