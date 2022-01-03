獨／酒駕撞碎一家4口！阿嬤憔悴守加護　阿公悲曝兒孫最新狀況

記者賴文萱／高雄報導

高雄38歲黃子洋上月26日酒駕撞碎一家四口，導致媽媽死亡，爸爸及一對女兒傷勢嚴重，至今仍在加護病房，林家阿嬤則被拍到憔悴坐在加護病房外畫面，讓人相當擔心。林家阿公受訪時心情沉重表示，兒子跟小孫女到現在還沒醒來，現在忙得一團糟。高雄市政府社會局指出，市府已先發9萬慰問金，同時也安排臨托，讓家屬可以放心在醫院照顧家人。

▲網友不捨拍下林家阿嬤身影，代為發聲「未來在哪裡？」（圖／爆怨公社，下同）

有女網友拍下林家阿嬤在醫院加護病房外守候的照片，女網友說，林家阿嬤不敢離開醫院，怕一離開就漏掉什麼訊息，也怕孩子醒來看不到熟人會害怕哭泣，所以只能默默坐在加護病房門口，一直沒有回家。

林家阿公今早接受電訪時心情相當沉重，語氣哽咽表示，大孫女已經醒了，但小孫女還沒醒來，兒子也是，沉默許久後，感嘆現在忙得一團糟，隨後即掛斷電話。

針對各界關心一家四口遭酒駕的案子，社會局副局長葉玉如表示，目前是由社會局鳳山社福中心的社工關心中，市府已經先發9萬塊的慰問金，同時也安排臨托，讓家屬可以放心的在醫院照顧家人。3位傷者都還在醫院的加護病房在醫治中，後續社工會持續陪伴，同時也安排法扶的律師來協助。

根據黃姓女網友在臉書社團「爆怨公社」轉述，當其他家屬在殯儀館及其他公務單位奔走，林姓阿嬤必須一肩扛起照顧3人的責任，在病床間來回探視，還要每天聽不同醫師解釋不同病情，每聽到一個新的病況，就忍不住落淚一次。

她指出，自己到醫院好幾次，每次看到人都會上前關心「吃飯了嗎？」但林家阿嬤不好意思，每次都會馬上拿出麵包說「有，正在吃啊！」就算她好心想多買些東西給阿嬤，對方也會頻頻推辭說麵包就夠了，「但我知道，她其實根本沒吃幾口...」

▲林姓一家四口原本高高興興出遊，沒想到卻在過馬路時被酒駕男黃子洋撞毀天倫。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

女網友透露，當林家阿嬤得知兒孫復健之路遙遙無期，便決定重操舊業，重新整理已經歇業的美髮店，也開始接受老顧客預約，還說「趁他們3人還在加護病房的時候，能賺多少就是多少！」她聽完不禁感慨「復原之路漫長，她不知道還能承擔多久，現在只能靠自己，未來的路在哪裡？」

林阿公先前接受《東森新媒體ETtoday》專訪時表示，兒子跟大孫女都被撞到腳斷掉，腫得很嚴重也沒辦法安排下一次開刀，尤其小孫女撞到腦，狀況比較嚴重，眼睛張不開還沒清醒，現在只剩下他跟太太兩個人，擔心後續在照顧、復健費用上會有困難。

但依據法規，政府僅能針對重大災害提供捐款機制，因此對於林家個案，可聯繫鳳山社福中心07-7427247（林主任或蔡主任），會協助將捐款相關資訊媒合和提供給家屬，目前已有20幾通聯繫電話，想要幫忙林家人。

▼高雄市長陳其邁先前赴高雄長庚探視林姓姊妹。（圖／高雄市政府）