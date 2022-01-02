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超商ATM連續領錢太可疑　2詐欺車手藏旅社被揪出

▲文山二警分局景美所警方接獲民眾報案後迅速調查逮捕2名詐騙集團車手。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山二警分局景美所警方接獲民眾報案後，迅速調查逮捕2名詐騙集團車手。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

12月29日17時許，文山第二分局景美派出所接獲民眾報案，有可疑男子在景文街上超商連續多次提款、形跡可疑，景美所副所長劉明旺立即率警員到場調查，經警方訪查報案人、店員及擴大調閱監視器畫面後，順利在超商周遭旅社內查獲詐欺車手鄭嫌（21歲）及上線車手林男（25歲）2人，警方並再兩嫌身上起獲存簿、提款卡、提領單據及贓款新台幣3萬多元。

▲文山二警分局景美所警方接獲民眾報案後迅速調查逮捕2名詐騙集團車手。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山二警分局景美所警方接獲民眾報案後迅速調查逮捕2名詐騙集團車手並起獲贓款、存摺等證物。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方表示：鄭、林人落網後表示，他們透過臉書社團得到加入打工獲利的工作機會，去應徵後，對方委託鄭姓男子幫忙跑腿提領現金，林男工作內容則是負責照料鄭男的三餐飲食、住宿及幫忙收取鄭嫌所領取之現金，並幫忙把收集到的現金上交詐騙集團。

警方指出，2人落網後起先說詞反覆，經警員耐心勸說下終卸下心防，警詢後依觸犯詐欺罪移送台北地檢署偵辦。警方呼籲，民眾透過網路求職應慎選過濾，以免淪為詐騙車手背負刑責。

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