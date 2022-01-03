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一年只有一次！怕沒搶到飲恨　網友出動老公、姊妹衝德國雙人超級品牌日搶鍋

德國雙人xmomo超級品牌日（圖／業者提供）

▲疫情掀起自煮風潮，也引起一股搶鍋熱潮，德國雙人在雙11之後與momo購物網再度聯手，於1/4推出一日限定的超級品牌日。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／台北報導

很多人因為疫情在家開始下廚後，料理技能大開，煮出興趣，研究起中西式各種食譜，也學會怎麼挑選一只好鍋，讓做菜功力大增，這股自煮風潮更掀起搶鍋熱潮，上次雙11就有不少煮婦煮夫加入戰局，一開賣趕緊手刀下訂，把看了好久的鑄鐵鍋及限定優惠組合帶回家，尤其是「德國雙人」的戰況最激烈，「飲恨沒搶到，太秒殺」、「後面還會有嗎？還沒開始就只看到掛缺畫面」、「看別人開箱好羨慕，有買到的太幸運了」，有網友老早就準備好了，結果還是沒買到，不過先別怨嘆，因為特賣又來了，一年一度的超級品牌日，就在明天1/4準時開搶，這次真的要把握機會！

自從疫情爆發後，煮飯做菜的人變多了，大家互相切磋、交換料理心得，也熱烈討論什麼鍋具最好用，可以快速端出好菜，而德國雙人在雙11之後與momo購物網再度聯手，推出一年只會有一次的超級品牌日，將在1/4這天釋出各款鍋具以及限定組合的超值特惠價，消息一出來後，網路社團再現蓋樓文，點燃網友搶鍋戰火，其中買過都大推的Now「290週年小紅鍋」IH不沾鍋，是許多人的必搶重點，對於剛進入廚房的料理新手來說，使用起來最友善的，煎煮炒炸都好搞定，只要中小火就能駕馭所有的食材，鍋子不容易焦黑，鍋身輕巧不重，煮菜效率好，又能做到少油的健康訴求，事後清潔工作也很方便，只要使用正確方式，就能夠延長使用壽命。此外，小紅鍋適用於包括瓦斯爐、電磁爐在內等多種爐具，在外租屋的人也能開伙。

德國雙人xmomo超級品牌日（圖／業者提供）

▲▼Now「290週年小紅鍋」IH不沾鍋，超吸睛的紅色時尚外觀，使用起來又不沾食物，最推薦給料理新手。

德國雙人xmomo超級品牌日（圖／業者提供）

小紅鍋不只是實用度很高，德國雙人以290週年精湛工藝代表作推出，與石榴和西柚同色系的撞色設計，時尚美型也是吸引人被推坑的一大特點，入手的主婦都滿意說「就愛這熱情如火的小紅鍋，一上桌瞬間抓住所有人的視覺」、「小紅鍋讓廚房亮起來~炒翻天~~」、「紅色鍋底炒出的任何菜色視覺美翻了」、「第一眼就被她紅色的外觀吸引力，市面上很少有整組都紅色的不沾鍋，蓋子、鍋鏟整體一套，在廚房煮菜時心情都變好了」，這次超級品牌日推出附玻璃蓋、小矽膠鏟，又送主廚刀+抗菌砧板，28cm深平底鍋組合不到3,000元，30cm深炒鍋組合現省2,300元，網友已經要開搶一波了。

德國雙人xmomo超級品牌日（圖／業者提供） 德國雙人xmomo超級品牌日（圖／業者提供）

說到廚房夢幻逸品，多功能的「琺琅鑄鐵鍋」可說是愛下廚人士心目中的料理神器，就算是偶爾做菜的人，也都會夢想擁有。深受歡迎的法國Staub琺瑯鑄鐵鍋，每次一有特惠價格出來，立刻就被掃貨，因為一鍋可以煮飯、炒菜、燉菜、蒸魚、火鍋，樣樣都行，最大程度保有食材的水分跟美味，吃過鑄鐵鍋料理的人都感受得到差異，是鍋具界的人氣夯品。之所以能夠料理出有如五星大廚的星級美味，除了是內外層琺瑯、優良鑄鐵材質，均勻傳熱鎖住鮮美，另一大秘密就藏在鍋蓋特殊設計，獨特迴力釘點讓水蒸氣滴入食材內，鍋內水氣與香氣不停循環，封存住美味，不管是快速灼燒或慢燉煨煮，一鍋在手就能讓廚藝大大加分。

德國雙人xmomo超級品牌日（圖／業者提供）

▲法國Staub琺瑯鑄鐵鍋入門必備圓鍋款，海洋藍18cm+長方型陶瓷烤盤14x11cm（綠松石/復古灰兩色任選），組合價不到5,000元。

法國Staub琺瑯鑄鐵鍋除了有經典鍋型、各種大小，適合烹煮各式料理，手工特色也讓鍋具有生活美感，鍋身顏色繽紛美麗，高顏值外型可直接端上桌，瞬間打造優雅的餐桌美學，色香味俱全，想下手又有選擇障礙的人，推薦入門必備圓鍋款18cm海洋藍，適合燉煮、煮飯、烘焙蛋糕或甜點，再搭配長方型陶瓷烤盤14x11cm（綠松石/復古灰兩色任選），整組僅4,999元，相當划算。

德國雙人xmomo超級品牌日（圖／業者提供）

另外，特殊的Lily雕花圖騰鍋款24cm和食鍋深藍色/石墨灰，搭配班樂尼義大利製不沾鍋26cm，活動價7,999元，也有16cm和食鍋下殺4,999元，甚至出現稀有的26cm淺燉鍋直降半價只要6,999元，讓Lily系列愛好者直呼不搶不行，「之前沒有看過有26公分的圖騰鍋」、「跟之前的圖騰鍋剛好同一個色系，可以收集」、「一次就看見頂級旗艦款，真的太幸運了，好想要」、「進可攻，退可守的尺寸」，由於Staub琺瑯鑄鐵鍋全部法國製造，產能沒有增加，始終供不應求，一票粉絲看到後紛紛喊搶，因為這波沒買到不知道下次何時才能再補貨。

德國雙人xmomo超級品牌日（圖／業者提供）

▲▼特殊的Lily雕花圖騰鍋款，推出16cm和食鍋、26cm淺燉鍋，是這次超級品牌日的必搶重點。

德國雙人xmomo超級品牌日（圖／業者提供）

有新鮮的食材，才能煮出美味料理，而疫情減少外出，有的家庭一次大採購，買了好幾天的生鮮蔬果後，如何保鮮延長最佳賞味期限，考驗婆媽們的鎖鮮功力，一般常見作法是裹上保鮮膜或塑膠袋分裝，再放入冰箱，但不同食材的存放方式不一樣，用錯方法可能導致食物變質、口感不佳、營養流失等問題。想要吃得新鮮、安心又有營養，主打真空儲存的「FRESH & SAVE智能真空保鮮盒」，讓許多料理人用過後就回不去了，無論是肉類海鮮、蔬菜水果或乾貨雜糧，只要放進專用保鮮袋或保鮮盒，利用真空抽氣棒，就能延緩食物氧化速度，再拿出來時依舊鮮味可口。雖然僅上市半年多，口碑卻好到一度熱銷一空，現在超級品牌日再推7+6件式組合，活動價只賣3,999元，讓等了好久的人趕快列入搶購清單。

德國雙人xmomo超級品牌日（圖／業者提供）

▲▼FRESH & SAVE智能真空保鮮盒利用真空概念保存、延長食材鮮度，讓許多料理人一用就愛上。

德國雙人xmomo超級品牌日（圖／業者提供）

德國雙人xmomo超級品牌日（圖／業者提供）

雙人牌＿2021雙11-營養師葉若懿（圖／業者提供）

▲營養師葉若懿。

高實用與便利性的「FRESH & SAVE智能真空保鮮盒」，為食材帶來新保鮮概念，至於為什麼要利用「真空概念」來保存，營養師葉若懿指出，「像是油脂類食品，如果受到氧氣作用而氧化，就會使食品變味、變質，甚至產生油耗味，氧化也會使得維生素A和C等營養物質流失」，若能抽除容器裡的氧氣，製造真空環境，可減緩大多數微生物的生長與繁殖，延緩食品氧化變質、營養流失，不過她也提醒，即使是真空包裝，仍要妥善冷藏、冷凍保存，因為無氧環境會促成肉毒桿菌、梭菌、大腸桿菌等厭氧菌的繁殖，食用前須高溫烹調殺菌，並趁新鮮時盡快食用。

德國雙人xmomo超級品牌日（圖／業者提供）

德國雙人xmomo超級品牌日（圖／業者提供）

▲超級品牌日的最強省錢攻略不輸給雙11，很多網友已經準備好要大搶一波了。

才剛迎接2022年到來，緊接著就要過農曆春節，在疫情期間磨練的好廚藝，正好可以在年節時大展身手一下，做幾道澎拜年菜，讓大家刮目相看，這時就要有好鍋神隊友來助攻，趁著一年一度的德國雙人 x momo超級品牌日，心儀美鍋用力敗下去，累積消費滿額再享三擇一優惠回饋，分別是：滿$3000元登記送10%mo幣（上限$300），滿$7000元登記送12%mo幣（上限$840），滿$10000元登記送MIYABI 5000MCD西式刀（市價17,950元），刷momo信用卡再享10%高回饋，疊加回饋最高有22%可以輕鬆買，最強省錢攻略曝光後，引起網友熱議，「為了最愛的鍋子，這次又要暫時拋夫棄子投入搶鍋廝殺的行列」、「每次搶鍋都形同作戰」、「天公伯呀，這次一定要讓我搶到手」、「這次請老公、妹妹、妹夫一起幫忙搶鍋，衝呀～」，打算在一日限定活動馬上搶，用鍋具逸品天天在家做出大廚佳餚。

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