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上萬魚屍狂砸！這國2021年底竟「天降魚雨」　爆發罕見異象原因曝

▲▼德州天空突然降下魚雨。（組圖／翻攝自推特／@MarcuswevansSr、@RadioDingo）

▲德州天空突然降下魚雨。（組圖／翻攝自推特／@MarcuswevansSr、@RadioDingo）

記者葉睿涵／綜合報導

美國德州東部最近天降異象，當地在下了場暴雨後，突然又下起魚雨，導致地面佈滿了銀白色的小魚，弄得「屍橫遍野」，還有民眾直接拿著水桶出門撿魚。當局指出，這場魚雨的出現很有可能是極端氣候的後遺症。

綜合外媒報導，一場暴風雨在12月29日下午襲擊德州城市德克薩卡納（Texarkana），但就在狂風暴雨降下不久後，人們突然聽見屋頂有異常的拍打聲，仔細一看，居然是天上下起魚雨，一隻隻波光粼粼的小魚躺在了院子、草地、停車場，有些還打在屋頂上，讓當地居民傻眼不已。

報導稱，這些小魚大小約長4、5英寸（10-13公分），德克薩卡納政府也在臉書記錄這場特別的魚雨，並歡迎民眾上傳照片，分享他們看到的魚。當地居民布塔克（Jeanie Tucker）表示，「我簡直不敢相信眼前的一切，我從未見過這種事。」而另一名居民布萊根（Tim Brigham）則指出，「我認為這很酷。我當時立刻找了一個水桶來接魚。」

美國國家氣象局發言人貝瑞（Michael Berry）表示，儘管這是德克薩卡納首次有「天降魚雨」的狀況發生，但這種罕見的事也確實會發生，「在暴風雨來臨時，天空的小型水龍捲會將水和水中的東西吸到雲層底部，那這種現象就可能會發生」。

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美國北美要聞德州魚雨

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