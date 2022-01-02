男童拍抖音超夯「咻聲瓶」挑戰　結果全身嚴重燒傷！消防局急警告

▲男童拍抖音「咻聲瓶」挑戰失敗導致全身燒傷。（圖／翻攝自TikTok／Mr.CavScience）



記者張方瑀／綜合報導

最近在抖音（TikTok）上流行起「咻聲瓶」（Whoosh Bottles）的挑戰，不過美國康乃狄克州一名12歲男童就在拍攝影片時，不慎操作失誤，導致全身大範圍嚴重燒傷。消防局呼籲，此挑戰雖然相當具有科學教育性，但需要在安全措施完備的情況下進行，否則很可能會釀成意外。

根據《每日郵報》報導，康乃狄克州一名12歲男童在家中進行TikTok熱門的「咻聲瓶」挑戰時，不慎操作失誤，導致全身大範圍嚴重燒傷，目前已送往布里奇波特醫院燒傷中心（Bridgeport Hospital Burn Center）進行治療。

在「咻聲瓶」挑戰中，必須先將酒精倒入一個大型桶裝水的容器中，讓酒精佈滿整個瓶身後再倒出，接著將火柴丟入瓶中，瓶子內就會產生一個巨大的藍色火焰環，火焰環會慢慢下沉到底部後，就會出現閃爍的火光，同時發出「嗚嗚嗚」的聲響。

當地消防隊長馬卡雷利（Matt Marcarelli）表示，在不安全的環境下進行這項跳站，可能會導致人員傷亡，也可能引發房屋大火。消防局長米勒（Charles Miller）也呼籲，「家長應該花幾分鐘的時間和孩子們談談，玩易燃液體和火柴的危險性，如果實驗錯誤，可能會導致嚴重燒傷，並留下永久疤痕。」

事實上「咻聲瓶」是學校老師常做的實驗之一，在安全的環境下操作的話，可以吸引學生對自然科學的興趣。TikTok發言人表示，他們現在正努力刪除平台中，沒有在安全環境下操作咻聲瓶的影片，同時也會在相關影片中加註警告標語。

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