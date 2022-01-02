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七爺八爺過年討新衣　老闆娘夢醒去廟！神奇事發生

新竹都城隍廟七爺八爺。（合成圖／記者陳俊宏攝）

▲原PO分享七爺、八爺的故事。圖為新竹都城隍廟的「范謝將軍」。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「有人說夢到八爺會不好？」一名網友分享「七爺、八爺討新衣服」的故事，「老一輩說，八爺范將軍很有錢，肚大都裝財，幾乎內行店家都很希望八爺來賜財！但外行的人卻把八爺當成勾魂，講成多恐怖一樣！」

原PO日前在「靈異公社」臉書社團說，早期百花齊放的年代，各行各業興盛，在台北某廟中有一對出巡的七爺（謝將軍）、八爺（范將軍），曾暗中找尋有緣人；在某年過年前夕，某店家老闆娘分別夢見七爺、八爺在家中客廳做客。

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原PO表示，老闆娘當時見到兩位將軍身穿的衣服，怎麼都破破爛爛的，這時七爺說，「啊我們倆兄弟很久沒穿新衣了」；七爺、八爺表示，「啊我們倆兄弟就是妳常常來拜拜的那一間廟裡。」

▼相傳七爺名為「謝必安」。圖為新竹都城隍廟的大爺「謝將軍」。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

新竹都城隍廟「大爺」謝將軍、七爺。（圖／記者陳俊宏攝）

原PO指出，老闆娘醒來後，也到該廟去了解是多久沒給將軍換新衣，都穿得破爛爛的，當時也立刻交待做衣服的師傅來量尺寸，獻上過年要穿的新衣；七爺、八爺穿上後，老闆娘的生意也大幅提升。

原PO說，可能有緣分，不久後將軍又再次來老闆娘夢中說，「啊我們很久沒吃好料欸啊」；老闆娘醒來後，才得知祂們的聖誕要到了，就立馬召集婆媽團隊，準備大鍋雞酒、油飯、炒麵，就怕將軍吃不飽、喝不飽。

文中提到，那時幾乎有來幫忙的店家，沒一家沒賺錢，也很保祐平安，「早期老一輩說，八爺范將軍很有錢，肚大都裝財，幾乎內行店家都很希望八爺來賜財！但外行的人卻把八爺當成勾魂，講成多恐怖一樣！」

▼相傳八爺名為「范無救」。圖為新竹都城隍廟的二爺「范將軍」。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

新竹都城隍廟「二爺」范將軍、八爺。（圖／記者陳俊宏攝）

許多網友留言，「我每次夢見七爺八爺都有見財」、「在新加坡，七爺、八爺是他們的財神，他們稱：大爺伯、二爺伯」、「我夢過七爺、八爺請我幫忙糊紙屋，説要給亡靈住的。」

《維基百科》介紹，黑白無常又稱范謝將軍，台灣尊稱為七爺、八爺，相傳白無常名為「謝必安」，身材高瘦、面白，為「謝」罪悔過（或酬「謝」神明），則「必」能得到平「安」；黑無常名為范無救（或無赦），體態短胖、面黑，為「犯」罪之人必然「無救」。

根據傳說，范謝將軍原本是衙門差人，有一次因押解的要犯在途中脫逃，兩人分頭尋找並約定在橋下會合。但到了約定時辰，范無救在橋下苦等，見河水暴漲不敢因離去而失信，最後溺斃；因大雨耽擱的謝必安趕到時見范殉難，痛苦上吊輕生。兩人仙逝，玉皇大帝感念其信義，乃冊封為冥界大神。

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