「7天後有人會出事」媽夢到八爺　她剛好要去玩做出決定

▲有網友說，「七爺報喜，八爺報憂。」圖為新竹都城隍廟的「范謝將軍」。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享，媽媽說單獨夢到八爺，且八爺告知「7天後有人會出事」。原PO被媽媽告知此事，她表示，「很可怕的是，7天後剛好是我要出去玩，我媽並不知情，請問這是叫我不要去的意思嗎？」她後來決定取消南投行程。

原PO日前在「靈異公社」臉書社團發文，引起熱烈討論。對此，許多網友留言，「寧可信其有！再說不去的話，妳會有比『出事』更大的損失嗎」、「是我的話，我不會去我會乖乖在家」、「寧可相信，不要鐵齒，通常鐵齒的很容易出事」、「有時候至親的第六感很準的。」

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原PO後來表示，「雖然是我媽夢到的，但最後我還是先把行程取消了」，她想問有人單獨夢過八爺的嗎？對此，有人留言，「夢過兩次，那兩次都有家人過世。」有人好奇原PO本來要去哪？她回答要去南投的月老廟。

一名網友說，「七爺報喜，八爺報憂…警告在前，生死你手。不怕一萬，只怕萬一。」其他人指出，「夢見七爺下跪祈福會帶來好運勢，一見大吉謝必安。八爺則是相反范無救，這代表隱約有叫妳不要前去的意思」、「妳很有福報，八爺才會透過媽媽提醒妳。」