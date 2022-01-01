法國日增23.2萬沒在怕！取消跨年煙火　人潮依舊擠爆香榭大道

▲儘管當局已經取消跨年煙火，但仍然無法澆熄民眾的熱情。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

受到新冠肺炎影響，包含日本、南韓等多個國家都決定取消跨年煙火，希望能藉此減少民眾外出群聚的機會。然而在法國巴黎，即使少了煙火助興，卻還是有大批民眾擠爆香榭麗舍大道，在凱旋門前倒數跨年。令人擔憂的是，法國單日新增超過23.2萬例，不但刷新疫情爆發以來的最高數字，同時也成為全球第6個累計確診超過1千萬例的國家。

根據《路透社》報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2021年12月31日在年末演說表示，未來幾週疫情將會面臨困境，因為全國都將進入新年假期與慶祝活動。事實上，法國單日新增已經突破23.2萬例，不但是連續第3天單日超過20萬例，更刷新有史以來的最高紀錄。

法國巴黎每年都會以凱旋門以香榭麗舍大道為中心，舉辦大型慶祝活動，還會有傳統的跨年煙火表演，然而受到疫情影響，當局深怕人潮擠爆香榭麗舍大道，導致無法保持社交距離，因此決定取消放煙火的橋段。怎知在跨年夜當晚卻依然有大批民眾到凱旋門前跨年，將整條路擠得水洩不通，萬頭攢動的場景，也讓人質疑根本無益於防疫。

▲法國已經連續3日單日新增超過20萬例。（圖／達志影像／美聯社）



法國當局先前就已下令禁止販售酒類的餐廳營業超過凌晨2時，而夜店則是被禁止營業。儘管疫情持續升溫，但馬克宏仍未在年末演說透露將採取更嚴格的管制措施，他僅呼籲民眾盡快去施打疫苗。

另一方面，根據美國約翰霍普金斯大學統計，法國累計超過1007萬例確診，而這也是繼美國、印度、巴西、英國以及俄羅斯之後，全球第6個累計確診超過1000萬的國家。

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