　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海運年終40月「長榮航勤僅1萬」！員工轟被當志工團　公司說明了

▲▲長榮海運第一艘2.4萬TEU級貨櫃輪「長範輪」首航台北港，是目前全世界營運中最大型的貨櫃船之一。（圖／長榮提供）

▲長榮海運。（圖／長榮提供）

記者閔文昱／綜合報導

長榮海運被爆最高發放40個月年終獎金，羨煞許多上班族，這也讓同為長榮集團的長榮航勤、長榮航空年終備受關注。對此，有網友爆料，長榮物流年終為2至3個月，長榮航空為1.5個月，長榮空廚2萬元，而長榮航勤則是僅有1人1萬元的年終。

全球貨櫃因疫情影響運價飆漲，長榮海運獲利超過2000億元，而集團也大手筆發放百萬年終獎金，讓許多員工又驚又喜。然而，同為長榮集團的長榮航勤年終則僅有1萬元，讓不少員工紛紛湧入臉書社團「靠北機務&地勤人員」大吐苦水，表示今年從頭搬貨、綁貨、盤網或是支援外單位，忙了一整年，卻被公司用1萬元來打發，而空廚賺的更少卻發2萬，怒轟「所以航勤員工比較X就對了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲長榮航空與國內、外多家溫控載具供應商合作，並結合監控裝備追蹤運送產品的溫溼度，提供冷藏、低溫、極低溫等各式的安全及迅速運輸服務，最低溫的溫控載具甚至可利用物理化學反應特性，將疫苗保存在-80°C 且最長達144小時。（圖／長榮提供）

▲長榮航勤傳出年終獎金僅1萬元，引發員工不滿。（圖／資料照）

有長榮航勤員工向ETtoday記者透露，他搬一整年不知道靠雙手搬多少噸去了，結果卻換來年終1萬元，「說要共體時艱，實際上就是航勤去扛！搬到受傷還得搬！連基本護腰還要大家輪流穿！」甚至公司為了節省成本不讓員工加班，原本的加班費都沒有了，超過員工的下班時間，想申請補休又會被百般刁難。

另外，他表示，在機場很多單位的員工都需要操作機具執行作業，這些其實都是有加給的，因為需要擔責任，「但公司卻有很多員工是做志工的，操作機具公司卻不給錢，作業疏失還要倒扣！公司的回應是因為『名額不足』，名額只有20個，但實際開車司機卻可能有40個，另外的人就領不到。」

根據《三立新聞網》報導，長榮對此回應，長榮航勤年終獎金一向是依公司營運績效及員工個人績效表現核發，且因業種不同，營運、營收狀況確實不能一併而論，公司今年雖仍面臨虧損的情況，惟為慰勞員工的辛苦，仍發放些許的獎金，請員工共體時艱。
 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►GIORDANO橄欖色外套也太好看！

ET快訊
快訊／羅志祥現身！睽違1年半「全黑西裝」霸氣炸裂舞台　 10
蘇慧倫唱一半「遭攝影機擊中頭」！瞬間消音蹲地　忍痛摸頭畫面曝
樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工「被記大過」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

海運年終40月「長榮航勤僅1萬」！員工轟被當志工團　公司說明了

亞洲舞王回來了！羅志祥「花蓮扭動30分鐘」風向大逆轉：好帥

義大「888秒煙火」狂吸5萬人潮！ 「金色水母」奔流夜空超浪漫

LIVE／史上最誇張！高雄雙舞台跨年拚場　陳其邁飆金句倒數

台北101煙火「愛心展翅360秒」迎接2022　《ETtoday》祝讀者新年快樂

LIVE／秒數最長！義大「888秒煙火秀」　頂級尺玉煙火點亮夜空　

屏東「花3000萬做新門牌」被網酸「郵差會恨死」抓設計師：又是她

完美丈夫偷吃被抓！手臂刺「感人圖案」求原諒…小三卻爆驚人事實

停擺7個月！探索夢號獲准復航　林右昌視察關切防疫工作

熊貓外送又當機！網哀號「最棒跨年賀禮」　業者回應了

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

怪手小巷裡施工突然「界外安打」　直行騎士遭挖斗擊落...重摔倒地

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

鐵皮屋大火！他英勇救出90歲翁　再返火場慘吸大量熱濃煙昏厥亡

6歲女兒想紅！拍片熱舞遭搶戲　後方爸「賣力狂扭」網目光全看他

海運年終40月「長榮航勤僅1萬」！員工轟被當志工團　公司說明了

亞洲舞王回來了！羅志祥「花蓮扭動30分鐘」風向大逆轉：好帥

義大「888秒煙火」狂吸5萬人潮！ 「金色水母」奔流夜空超浪漫

LIVE／史上最誇張！高雄雙舞台跨年拚場　陳其邁飆金句倒數

台北101煙火「愛心展翅360秒」迎接2022　《ETtoday》祝讀者新年快樂

LIVE／秒數最長！義大「888秒煙火秀」　頂級尺玉煙火點亮夜空　

屏東「花3000萬做新門牌」被網酸「郵差會恨死」抓設計師：又是她

完美丈夫偷吃被抓！手臂刺「感人圖案」求原諒…小三卻爆驚人事實

停擺7個月！探索夢號獲准復航　林右昌視察關切防疫工作

熊貓外送又當機！網哀號「最棒跨年賀禮」　業者回應了

85歲翁上按摩店「半年狂灑174萬」！一次點4女服務　家屬氣炸報警

德國連2年「禁售煙火」　民眾湧入波蘭搶購

Omicron風暴襲美　專家：要過正常生活已不可能

獨／看煙火不要命！國道10號驚見「貪食蛇」　誇張搶佔路肩第一排　

想買房被長輩勸阻「房價太貴」　吳淡如提「在地人思維」讓她驚醒

獨／縮時畫面曝！五月天陪迎接2022　萬人散場衝擠爆世運捷運站

北韓「主體思想塔」絢爛煙火迎接2022　金日成廣場比下首爾江南區

《新楓之谷》ON AIR啦！寒假改版資訊曝光⋯「楓街開播」嗨翻新年　純金打造紀念碑石現身　

長榮海運年終40個月　集團經營權官司還在打

健身教練男友手機驚見「7女參戰片」　她超崩潰：年齡層很大

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

生活熱門新聞

台北101煙火看這　祝讀者新年快樂

跨年前先看！「4生肖」注意血光之災

屏東「3000萬新門牌」被網酸…抓設計師：又是她

亞洲舞王回來了！羅志祥「花蓮扭動30分鐘」風向大逆轉

家長控瑞莎斂財　卻被抓包「賣安博盒子」！

買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」

高雄雙舞台晚會拚場　陳其邁陪倒數

LIVE／義大「888秒煙火秀」

看完電影「1舉動」超多人做！網全氣炸撻伐

2021渣王「不是王力宏」　她曝：褲襠尺寸，完勝

2022年最狂偏財運出爐！「4星座、4生肖」準備爆富

外送狂勸：跨年夜別點Pizza、胖老爹！原因曝光

外遇男刺青向前妻表白　小三卻爆驚人事實

長榮航勤年終1萬氣炸！公司這樣說

更多熱門

相關新聞

懲戒通知曝！長榮員工記大過是因為「翻拍公司螢幕」

懲戒通知曝！長榮員工記大過是因為「翻拍公司螢幕」

網路瘋傳有長榮員工在網路上公布年終獎金照片而被公司記大過一事，長榮海運今（31）日鄭重表示「並無此事」，昨日所公布的懲處案和年終獎金無關，特此澄清，然而，就有網友挖出內部懲處公告，透露該員工被記大過的原因，是因為「翻拍公司電腦螢幕畫面」。

長榮年終太狂「萬海分紅打折？」　公司：紅利會比去年多許多

長榮年終太狂「萬海分紅打折？」　公司：紅利會比去年多許多

長榮40個月年終　這群人拿命拚「連1個月都沒有」

長榮40個月年終　這群人拿命拚「連1個月都沒有」

炫耀年終被記過？長榮：無此事

炫耀年終被記過？長榮：無此事

員工曬年終獎金被記過？　長榮海運回應了

員工曬年終獎金被記過？　長榮海運回應了

關鍵字：

長榮海運長榮航勤年終

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥來了！元旦霸氣炸裂舞台　10萬觀眾嗨了

羅志祥衝下台合照！退場前「3次90度鞠躬」

五月天跨年唱一半「工作人員突墜落舞台」！

蘇慧倫唱一半「遭攝影機擊中頭」！瞬間消音蹲地

跨年夜速食餐廳爆單　外送員集體崩潰

62歲阿美族歌手赴陸唱跨年：我們有個家，名叫中國

連千毅身邊正妹「被關濾鏡」！網一看全嚇呆

五月天砸5000萬線上免費唱　周杰倫憑空出現

周杰倫年末突宣佈喜訊！

女大生「請喝酒能亂性」　真被性侵死床上

人潮回不來！北市跨年晚會塞不滿　北捷運量衰退60萬人次

羅志祥「復出就是壓軸」！激動：新開始

藍貓悠哉晃回家　50萬心碎畫面曝

張庭「1詭異情趣」綁死林瑞陽13年！小S聽了傻眼

孫淡妃元旦準時放閃　1個月前才認愛⋯嘴對嘴親男友

更多

最夯影音

更多
Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台
台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面