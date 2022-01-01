海運年終40月「長榮航勤僅1萬」！員工轟被當志工團　公司說明了

▲長榮海運。（圖／長榮提供）

記者閔文昱／綜合報導

長榮海運被爆最高發放40個月年終獎金，羨煞許多上班族，這也讓同為長榮集團的長榮航勤、長榮航空年終備受關注。對此，有網友爆料，長榮物流年終為2至3個月，長榮航空為1.5個月，長榮空廚2萬元，而長榮航勤則是僅有1人1萬元的年終。

全球貨櫃因疫情影響運價飆漲，長榮海運獲利超過2000億元，而集團也大手筆發放百萬年終獎金，讓許多員工又驚又喜。然而，同為長榮集團的長榮航勤年終則僅有1萬元，讓不少員工紛紛湧入臉書社團「靠北機務&地勤人員」大吐苦水，表示今年從頭搬貨、綁貨、盤網或是支援外單位，忙了一整年，卻被公司用1萬元來打發，而空廚賺的更少卻發2萬，怒轟「所以航勤員工比較X就對了？」

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▲長榮航勤傳出年終獎金僅1萬元，引發員工不滿。（圖／資料照）

有長榮航勤員工向ETtoday記者透露，他搬一整年不知道靠雙手搬多少噸去了，結果卻換來年終1萬元，「說要共體時艱，實際上就是航勤去扛！搬到受傷還得搬！連基本護腰還要大家輪流穿！」甚至公司為了節省成本不讓員工加班，原本的加班費都沒有了，超過員工的下班時間，想申請補休又會被百般刁難。

另外，他表示，在機場很多單位的員工都需要操作機具執行作業，這些其實都是有加給的，因為需要擔責任，「但公司卻有很多員工是做志工的，操作機具公司卻不給錢，作業疏失還要倒扣！公司的回應是因為『名額不足』，名額只有20個，但實際開車司機卻可能有40個，另外的人就領不到。」

根據《三立新聞網》報導，長榮對此回應，長榮航勤年終獎金一向是依公司營運績效及員工個人績效表現核發，且因業種不同，營運、營收狀況確實不能一併而論，公司今年雖仍面臨虧損的情況，惟為慰勞員工的辛苦，仍發放些許的獎金，請員工共體時艱。



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