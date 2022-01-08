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張藝謀擔任北京冬奧總導演　成為史上第一「雙奧」導演

▲張藝謀執導的「北京8分鐘」完美演出，歡迎世界朋友參加2022北京冬奧會。（圖／達志影像／美聯社）

▲張藝謀2018年執導的「北京8分鐘」。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

北京冬奧組委7日公布張藝謀為2022年北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式總導演，他也將成為世界第一位執導夏奧和冬奧開閉幕式的「雙奧」總導演。另，蔡國強也再次負責冬奧開閉幕式的視覺藝術設計。

據《新華社》報導，張藝謀除擔任過北京2008年奧運會和殘奧會開閉幕式總導演外，還在2004年雅典奧運會閉幕式和2018年平昌冬奧會閉幕式接旗儀式上執導了北京8分鐘文藝演出。

張藝謀表示，非常榮幸可以成為「雙奧」導演，「因為國家的發展、地位的提升，中國有能力在這麼近的時間內舉辦兩次奧運會，所以才有了我成為『雙奧導演』的可能性」。

他表示，冬奧開幕式時長不到100分鐘，演員規模約3000人，遠比起2008年北京奧運的4個小時、15000人演出為少。

北京冬奧組委開閉幕式工作部部長、國家體育場運行團隊主任常宇表示，經過冬奧組委的認真研究評審，最終確定再次請張藝謀擔任北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式總導演。

北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式主創團隊中有多位成員參與過2008年奧運會開閉幕式創作，其中，蔡國強、沙曉嵐、陳岩再次分別負責視覺藝術設計、燈光設計和美術設計。

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