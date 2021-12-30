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2022年12生肖運勢一次看！　屬豬財祿最旺、屬馬有升遷機會

記者黃翊婷／綜合報導

今天（30日）是2021年最後一天上班日，開心跨年之前，不妨先來看看明年運勢！旺好運風水命理老師谷帥臻整理出12生肖2022年的總體運勢圖，屬豬的朋友不僅吉星高照，財祿也是最旺的，屬狗的朋友則是貴人運旺，屬馬的朋友新的一年事業運強強滾！

2022年12生肖運勢一次看！屬豬吉星高照、屬狗貴人運旺。（圖／旺好運提供）

▲12生肖2022年運勢表。點圖可放大。（圖／旺好運提供）

屬鼠：需防車關、血光、破相。
流年歲星為：天狗、弔客、羊刃、災煞。沒有吉星，只有凶星。

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1、屬鼠朋友2022年逢天狗凶星值年不利遠行，騎乘車輛多留意，出外小心防意外、破相、車關傷害、血光之災，亦須防財物損失，或用人不當，以至於虧空帳目，被倒帳、倒會等。

2022年天狗佔宮，俗忌「天狗食日」，不宜見日蝕、月蝕，易招災難。語云：「天狗降臨，捐血救人，樂善好施，可減災難」。建議去大廟祭解，並捐血或洗牙，以降低意外血光之災。

2、弔客：主喪服，遇流年弔客或喪門星，有至親或遠親之喪。

3、羊刃：個性較為倔強剛烈，急躁衝動，血光意外，失言傷人，防口舌是非。2022年需特別防範意外傷災、血光、車關、開刀等災。

4、災煞：主災病、不利身體健康，損失、不順。只要安分守己，勿起貪念，多行善積德可化解凶煞。遇凶星家運不佳，可透過重新裝修家宅，例如重新油漆、換家具、沙發、床墊等，主動去做麻煩的事，先行破解凶運。

5、紅豔：主有特殊魅力與好人緣，有戀愛運，易多愁善感浪漫不貞，不善保護自己，容易引起感情困擾，女性需注意防範，以防損失。

屬牛：病符臨宮，需防四時感冒。
流年歲星為：病符、陌越、紅鸞、金輿、寡宿、歲殺。

1、屬牛朋友2022年逢紅鸞吉星主有喜事，未婚男女可把握機緣。紅鸞是正緣桃花，未婚者認識適合結婚對象；已婚者感情合和，遇到紅鸞年是人緣桃花，人們看你觀感好，人緣好，人際關係好，機會自然多，公關業務無往不利! 財運，桃花都不錯，要把握運勢，2022年可換工作。

2、金輿：古時皇帝坐的車子叫做金輿。此星入命，主人性格柔和，心性善良，容貌端莊，舉止文雅。流年逢之，財力寬裕者，主有買車或購屋之喜。

3、病符：主疾病，須防身體欠安。去年犯太歲，剛過本命年元氣大傷。語云：「病符臨宮，飲食清淡，坐息正常，可減患病」。防四季節氣交替變化而生病，俗語說：「甘願做衫奴，嘛不通乎身體誤！」注意四時感冒，睡不好，易失眠，精神緊張，若生病需即刻就醫，切勿延誤。

病符凶神入宮，本年勿入病人家，「探病代人病」，探病反替人受病，身體欠安，財多身弱，宜至大廟制化，勿食喪家食物。

4、陌越：陌越為變動之星，面對陌生環境帶來壓力，類似驛馬，吉凶好壞趨向極端，此星若加會吉星則越吉提升和突破，加會凶星則越動越凶。

5、寡宿：象徵多疑與孤獨，流年逢之需注意夫妻之感情變淡。

6、歲煞：主損失、不順利，需防忤逆長輩、夫妻反目，留意重大決策無進展。

屬虎：太歲當頭坐，無喜便有禍，宜至大廟安奉太歲。
流年歲星為：太歲、劍鋒、文昌、伏屍、指背。

1、屬虎朋友2022年逢太歲星值年，亦稱坐當生太歲。太歲即歲建星，五行屬火，掌管成敗之神，遇吉增吉，逢凶加凶，太歲專主一年吉凶，亦有糾纏之意。語云：「太歲當頭坐，無喜便有禍」，又云「一喜破三災，無喜百事來」。

屬虎的朋友，2022年吉或凶會趨於極端，需配合八字的喜忌神而定，喜者得利，忌者則有災。犯太歲注意身體健康，重大決策停、看、聽，把專注力放在學習可以看到成果。本年農曆正月初，宜去廟宇或家中安奉太歲星君，祈求身體健康諸事順利，凡事小心多行善事積德，必可逢凶化吉。

2、文昌：2022年逢文昌星佔宮，有利讀書及各種考試，宜把握之。

3、天廚：為俸祿之星，主有口福，有宴客、朋友聚餐等食祿。壬寅年天廚星落在寅宮，女命逢天廚貴人，愛美食喜做飯，烹飪技術一流。男命逢天廚貴人，有食國家俸祿機會，工作運順利，從事以食物相關的行業，更易博取功名利祿。天廚旺夫，能化解夫妻之間矛盾。

4、劍鋒：受傷意外，需防金屬利器，平日開車、或接觸金屬者均要留心。金星相絆，易有口舌爭鋒相對之事，勿管他人閒事，以免惹來血光之災。

5、伏屍：煞星降臨屬虎身上，凡事不可妄動，宜保守，方免招災咎。

6、指背：指背入命，若命局中原帶有驛馬星者，2022年有事業變動或遠行、搬家、身邊多一個人或少一個人等變動的兆應。

屬兔：太陽高照光明前途，貴人提拔順利成功。
流年歲星為：太陽、晦氣、天乙貴人、天空、咸池、桃花。

1、屬兔朋友2022年逢太陽吉星入命，「太陽高照，光明前途，貴人提拔，順利成功」。去年行事不順、顛三倒四、衰弱霉運有好轉之機。太陽星是男性貴人星，工作職場上可遇男性貴人對自己有所助力，升遷機會高。可從事與男性相關行業（男士服飾、車、男士美容等）還不錯。

太陽星表遠處，做生意者可開展海外市場。太陽星也是桃花星（男性貴人），屬兔未婚女性，2022年可把握一下。多去外地走動可開闊視野發現機會，在虎年12生肖中運勢不錯。

2、天乙貴人：屬兔人緣佳、易得貴人相助、較易發達、出入近貴、逢凶化吉。外緣甚佳，適合從事公關或交際性工作，但缺乏主見容易相信他人，個性隨和，容易受騙需防詐騙集團。

3、晦氣：談好的工作或機會，可能半路殺出程咬金被人劫走，尤其保險、房地產、業務接案生意工作者，有接單機會就要跟好跟緊，不要大意失荊州。

4、天空：主好高騖遠及虛浮不實，損錢財等事。計畫容易成空，即使有好的計畫，也不易落實，例如新冠肺炎疫情，打亂許多行業發展計畫（旅遊業），影響2至3年內也難以起色。天空未必完全是凶星，危機也可成就轉機。

5、咸池：流年逢咸池即桃花星，未婚者宜把握佳期，若已婚者須防色情之災及美人計，以免損財禍及名譽。咸池桃花也屬觀眾緣，對於新接觸的陌生人特別有吸引力，對演藝界，網紅，藝人特別有利。易有男女糾紛之事產生，感情困擾需防情商問題。

6、屬兔的朋友，在虎年12生肖中運勢相當不錯，有許多貴人星，天乙貴人，太陽貴人星。要特別好好把握，2023年就犯太歲，在太歲年前一年運勢不錯，可把運勢拉高，明年犯太歲要留心保守一些，以免樂極生悲。

屬龍：喪門星入命，忌探病、送喪。
流年歲星為：喪門、地喪、地雌、天哭。

1、屬龍朋友2022年犯喪門星、地喪星、地雌星入命，主喪亡、哭泣、哀傷之事，在本命、大運、流年逢之皆不吉，輕者損遠親，重者損至親。

2、本年注意有孝服之事，除非至親，切勿探病送喪，勿食喪家食物，需防「探病代人病，送喪代人亡」。語云：「喪門降臨，動土勿近，勿看送葬，多行善道」。屬龍朋友逢喪門降臨，若逢動土、破土之類宜遠避之，不可近前，宜至大廟制化喪門弔客凶殺之星，以保平安。

3、許真君《玉匣記》：「壬寅壬午連庚午，甲寅乙卯己卯妨。神仙留下此六日，探人疾病替人亡」。虎年探病凶日有2022年2月18日（壬寅）、 2022年3月2日（甲寅），農曆此兩日禁止探病。若進入醫院行走道中間，勿貼牆壁走，進醫院50公尺前，開始念誦下列七星咒以保平安。

4、屬龍朋友，2022年沒有吉星外來助力護持，凡事需靠自己親力親為。遇凶星運勢不佳，尤其要多關心家裡老人長輩的健康。

5、天哭：主憂傷、多愁善感、庸人自擾，無事自找煩惱、內心痛苦、終日寡歡、喜怒無常、諸事不如意，多煩勞心、病痛、煩憂、哭喪等。

屬蛇：太陰照臨凡事三思，運入佳境財喜臨門。
流年歲星為：太陰、貫索、天乙貴人、勾絞、孤辰、三刑、亡神。

1、屬蛇朋友2022年逢太陰星入命，語云：「太陰照臨，凡事三思，運入佳境，財喜臨門」。太陰星是財星，蛇2022年財運相當不錯，但太陰星屬於細水慢流，有利長線投資布局。

工作運佳，太陰是女性貴人星，從事與女性有關行業（女衣、美妝等）業績不錯，工作職場上有女性貴人相助，有入財機會。

2、天乙貴人：屬蛇人緣佳、易得貴人相助、較易發達、出入近貴、逢凶化吉。外緣甚佳，適合從事公關或交際性工作，但缺乏主見，且容易相信他人，個性隨和，容易受騙，需防詐騙集團。

3、太陰：亦是桃花星，太陰入命，女人吉，男人凶，陰盛陽衰，屬蛇男性需防美人計而損財，小心桃花劫，小人暗傷，或受暗中之箭，損財。

4、貫索：主易犯小人被陷害、牽連等事，謹防口舌之災，處事須小心。

5、勾絞：主麻煩星，謹防婚姻感情，多有反目及口舌之災。

6、孤辰：男忌孤，女忌寡，遇孤辰主伶丁，流年逢之防夫妻失和或遠離。

7、六害：犯小人宜防，易有開刀之患，需防六親失和不睦。

8、亡神：亡神為空的意思，流年逢之對周圍擁事或物不會很在意，容易掉東掉西，例如遺失錢包，鑰匙，手機，電腦，私人物品等，要特別留意。尤其銀行卡，信用卡被盜刷，被當成人頭戶，還吃上官司，易有犯小人之虞！

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲屬馬的朋友2022年事業運佳。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

屬馬：官符降臨，交友謹慎，吉神化解，方保太平。
流年歲星為：五鬼、官符、將星、金匱、三臺、三合、唐符、飛刃。

1、屬馬朋友2022年諸多吉星到臨，馬和太歲虎三合，做事情自然比其他人更順利些，將星、金匱、三臺、唐符等吉星到臨，事業運強強滾，地位提升有進步。

但2022年馬的凶星也相當多，五鬼、官符、飛刃、年符，犯官刑，人事不合，意外血光，特別要留意。但五鬼官符佔宮，慎防小人暗害，此年勿管閒事，宜保守勿貪不義之財，防官司或牢獄之災，多行善德可大事化小。

2、將星：領導才能，權勢之星，權力地位提升，有助事業運。「將星財寶永無窮，家居生涯事事通，天乙更來天德上，少年平步上天宮」。

3、金匱：金匱乃財帛星，財運佳財又能入庫，宜把握之。

4、三臺：表步步往上走，有升官晉職機會，好好把握。

5、三合：寅午戌三合，馬與太歲三合，有貴人相助，有益於事業上的升遷機會。可出外地打拼。感情，太歲來暗合，感情人緣較好，整體不錯的。

6、唐符：催官，在三方拱照，求名必遂，求財必豐，事業表現相當亮眼。

7、五鬼：煞星佔宮，更需防小人陷害，勿管閒事，「自掃門前雪，休管他人瓦上霜」莫爭口舌之非，以免損財之災。人不招忌非良才，地位不及你，小人在背後說三道四，你幫了別人，別人也不感謝你。

8、官符星：官符星屬火，主官非刑訟，官符星纏身，非法之事戒慎莫為，以免犯官司刑罰。2022年易生事端，無風起浪，需防小人或劫財等事，最忌涉及人事不合訟事是非，能避則避，能和解就和解，否則導致更不利之事。

簽合約文件請教專家多看幾遍，明槍易躲，暗箭難防，只有行得正，謠言才能不攻自破。交友謹慎小心提防，以免受害連累。

9、飛刃：須防血光意外之災，凶災、喪服、刑獄、主病，防交通事故、血光、病難、外傷，適時捐血，宜多行善積德，化災解厄！

屬羊：死符降臨日行一善，多行佈施可減破財需制化死符星。
流年歲星為：死符、小耗、月德、天喜、國印、陰殺。

1、屬羊朋友2022年逢月德，月德貴人臨命，吉星高照，月德是一顆慈悲星，仇恨少，不計較，有月德吉星，貴人扶助逢凶化吉！

2、天喜：喜事吉星，功名科甲。逢天喜是好事，受周圍的人喜歡，遇災可消災，遇喜可添喜，流年逢天喜星能降低煞星之凶力。天喜又屬次桃花星，正緣桃花，未婚者天喜年非常適合結婚。

3、國印：代表權力綬印的吉星，事業運不錯，升遷地位提升，權力加大。2022年貴人運不錯，提高自己的實力準備好，機會來臨把握機會大顯身手。

4、馬鞍：馬鞍為吉星，馬沒有馬鞍則人無法騎乘，喜往外可以千里求財發家，不會守在本宅靠祖業過日子。

5、死符：凶星，需防病厄、病災。語云：「死符降臨，日行一善，多行佈施，可減破財」。

6、小耗：小耗損財，主破財，注意理財投資有關金錢之事，切忌為人作保。行事多耗時間、耗金錢，不產生效益，如交通違規被開單罰款，防小偷盜竊、詐騙集團等損失。

7、陰殺：亦主暗災，經常會發生無意中之災，注意痼疾、久年病突然再起，小心人際關係變化，工作變化，住屋變化，感情易分手。

屬猴：歲破降臨多行善道，安奉太歲以保平安。
生肖猴流年歲星為：歲破、大耗、驛馬、闌干、六沖、血刃、浮沉。

1、屬猴朋友2022年逢歲破，正沖太歲最凶。沖太歲猶如值星官來督察糾正你各方面成果。沖表變化，如感情，結婚，生小孩，工作，住屋等。歲破凶星運勢不佳僅此一年流年，凡事三思而後行非法之事莫為，以免惹官符纏身！

語云：「歲破降臨，多行善道，奉安太歲，以保平安」。元宵節前，宜到大廟安奉太歲星君，祈求身體健康諸事順利，多行善積德，諸事宜節守切忌猛進。

2、驛馬：驛馬主動，代表奔波、遠行、忙碌、現況變化。驛馬星屬於動態神煞可吉可凶，吉凶不定，吉象為升職、遷居、出差、出國、旅遊等；凶象為降職、售產、奔波、操勞等。

3、天解、地解：主解決、消除、解難，表示避過不好事件，平日要累積功德才有福報，化險為夷度過難關。

4、大耗：主大破財凶星，又逢歲破，合作事業常見拆夥，勞累，2022年最忌合夥，大小投資決策停、看、聽。易逢小偷，遺失，詐騙，被倒帳等，凡事宜守宜忍，身邊不留現金。

5、六沖：沖太歲，有大耗星跟著易花大錢有破財之疑慮，可計畫買些平常捨不得重大開支的物品，如購買不動產、動產、或裝修、搬遷等大筆支出上。居家2022年座東北方（寅山）及西南方（申山）犯到太歲六沖，容易犯損財丁現象。

6、刑太歲：虎、蛇、猴3個生肖2022年刑太歲，要留意身體健康，特別容易有損傷，除飲食外，外出步行、騎車、開車，交通都要小心。多行善布施，捐血救人，或做健康檢查抽血，洗牙等，先行化解災作。

7、闌干星：屬於阻礙之星，主破財損耗，事業障礙難展，常遇阻礙之事。也容易破財，諸事不順，一波三折。闌干星與歲破、大耗星均同時出現，故曰「歲破兼闌干，遇此大不安；損財嘔氣有，不然病禍纏」。

8、血刃：主血光刀災，女命八字原局見有流霞、羊刃者，又逢血刃入限，防生理失調生病或生產不利；男命八字原局見有劍鋒、羊刃者，凡事宜忍，需防血光之災，宜去大廟祭解。

9、浮沉：運勢起落，浮沉不定。小心水厄，高處墜落意外災害。2022年在事業、工作需防起伏難測之兆，要加倍努力，不求有功，但求無過，等待好運一來，蓄勢待發，不要急著跳槽換工作，等過年再決定。

屬雞：紫微龍德吉星高照、龍德貴人萬事稱心，運勢大吉。
流年歲星為：龍德、紫微、天廚、暴敗、天厄、的殺、破碎、沐浴。

1、屬雞朋友2022虎年特別恭喜了，有許多大吉星入命，雞的運勢相當不錯。龍德星入命，龍德星即八字的紫微星，主喜氣盈門，且常有貴人相助。語云：「龍德保身，凡事安寧，龍德貴人，萬事稱心」。

2、紫微：主吉祥有貴人，可逢凶化吉，受到老闆，上司的提拔、長輩之眷顧。紫微星入宮，喜事重重。紫微星，掌權，做主，有品味，喜大排場。

3、天厄：主非人力之災，如天災地變、風雨雷電等損傷，故在好的流年中，仍須防意外之災。幸有龍德星、紫微星貴人到宮，表示將有轉運之機，禍去福來，萬事亨通，財源廣進。

4、暴敗：暴敗乃橫災加破財，流年暴敗星導致橫災官事，破財敗財，在事業上代表有小人口舌阻滯，在財運上則表現為錢財的意外損失、突發災厄,如遭受盜竊，交通事故橫災破財，官災病災破財等。

5、破碎：為凶星，主破耗、孤獨、勞苦、遭迫害，輕則撥弄是非，家庭不睦，恩怨不分，為好成惡，2022年小心無端遭惹是非，勞多獲少功勞歸他人。

6、沐浴：又稱沐浴桃花，從天干12長生衍生而得，萬物逢沐浴，代表「出生後，要進行沐浴，清除汙垢之意」，因為裡面有脫衣沐浴之意，亦被形容有情慾與風花雪月之意，沐浴桃花命中或流年逢之，代表本人2022年情慾高漲，對感情容易持開放態度，亦須端正行為以免桃花事件困擾。

屬狗：白虎降臨不利作保，諸事謹慎可減災殃，需制白虎。
流年歲星為：白虎、天雄、華蓋、三合、大殺、飛廉。

1、屬狗朋友2022虎年與太歲虎三合，多些合作機會，三合吉星到臨，人緣好，貴人顯著，上班族容易升職，對事業有幫助，有助名氣提升。

貴人顯著，有益於事業上的升遷機會。宜多行善積德，以求得好的升遷與變動，並化災解厄！

2、華蓋：2022年求知慾，學習力特別強，思緒敏銳。六親之緣淺薄，容易陷入孤獨。對於藝術、哲學、心理學、命理學會特別有興趣而專研，尤其會對宗教有機會更深的接觸與信仰。

3、白虎：白虎入宮為害，白虎屬金，主血光之災，不利遠行。須防車關、交通事故、血光病難、受傷、意外、凶災、喪服、刑獄。語云：「白虎降臨，不利作保，諸事謹慎，可減官事」。主病，是疾病生理血光之訊號，適時捐血，可化解血光之災。

逢白虎星年脾氣易反覆不定，煩惱皆因強出頭，宜平定心思凡事忍之；女性犯白虎星易見生理暗疾，感情爭執等。

4、飛廉星：主孤獨、遭迫害。2022年須注意桃花問題，防色情風波，需防夫妻不睦風波，輕則搬弄是非、家庭不睦、恩怨不分，本來是好反成惡。幸流年逢三合照臨，自有貴人相助，可逢凶化吉。

屬豬：福德吉星降臨諸事吉慶，生財有道諸事順利。
流年歲星為：福德、天德、六合、卷舌、劫煞。

1、屬豬朋友2022年逢天德吉星高照，天德星即八字之福德星，福德星入宮，萬事吉祥，主貴人，如得上天護佑般，凡事可逢凶化吉。

2、天德：又稱為「壓煞星」或「解煞星」，解煞功能比月德力量更強。亦主往來之朋友大都是社會高層的上流人士。語云：「福德降臨，諸事吉慶，生財有道，諸事順利」。福德雖吉，但若再會合天德、月德為更吉，但同宮有卷舌，主口舌是非，勿管閒事，以免惹出口角與是非，夜間勿遠行保平安。

3、六合：2022年逢六合貴人到，六合為「暗合」，表示有暗中幫助你的貴人。

虎年合太歲，注意口舌是非特別多，小心身體健康，感情運不佳，財運還不錯，可把心思放在衝事業賺錢上。注意飲食，吃清淡的食物，忌生冷，炸物上火，便秘，腹瀉，留意腸胃問題。幸好有天德星，福德星，主貴人入命，如得上天保佑般，凡事可逢凶化吉。

4、臨官：又名建祿，有功名權貴和子慶之喜。精力最充沛、行動力最強、決策最具威力、氣勢最高的運勢，也代表忙碌奔波、揮灑自如、乘風而上的強運，好好把握，把自己的運勢名望衝到最高點。

5、卷舌：做事易遇困難，有捲舌凶星，代表正面與人爭執，口舌是非多，流年逢之，主災滯傷身，或退財之事。

6、劫煞：屬凶星，2022年逢此星多是非、破財，徒然奔走名利場。故2022年多是非破財，唯聰明敏捷、才智過人，巧於謀事。主身邊小人多（犯小人），劫煞多者，學習能力越強，但身旁嫉妒者也越多。尤因朋友破財，需拿捏自己的手頭鬆緊，借出去就有拿不回的打算，切記勿幫人作保借錢。

● 本文獲得旺好運授權。

2022年12生肖運勢大公開

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