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分手後「5星座最難挽回」！這2種人超冷靜＝你沒機會了

▲▼手機,滑手機,上網,女子。（圖／達志影像／示意圖）

▲有2星座情人最難挽回，別白費力氣了。（示意圖／達志影像）

記者李佳蓉／綜合報導

你曾在分手後試圖挽回仍深愛的另一半，卻遭無情拒絕、倆人從此不相往來嗎？占星YouTuber安德魯指出，分手也是談戀愛的一部份，藉由每次戀愛從對方身上認識自己，學習如何好聚好散也是一門功課。他進一步分析「分手後很難挽回5星座」，並溫柔勸道，懂得放下讓感情畫下句點，放過別人也放過自己吧。

安德魯在《安德魯的賤聲房》頻道中分享「分手後最難挽回5星座」，除了參考太陽外，也要看月亮、金星：

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1. 牡羊座、射手座

這2星座提分手很多時候都只是衝動，脫口而出的當下就是想看你有什麼作為，此時必須抓緊挽回他/她的時機點，如果你爽快答應分手，死要面子的牡羊、射手可能假戲真做；若想試圖挽回，卻又不能表現得太積極，會讓他/她覺得煩，死纏爛打反而大扣分。

如果只因一點小事爭吵，逼得牡羊、射手說出要分手，最好等他/她氣消時溫柔哄一哄，還有挽回的機會。最怕這2星座「很冷靜談分手」，代表已經深思熟慮想很久，認為倆人不適合，要再挽回就很困難了，不管傳訊息或打電話都可能拒接。

分手後「5星座最難挽回」！這2種人超冷靜＝你沒機會了。（圖／截自安德魯的賤聲房）

2. 金牛座、摩羯座

在感情世界裡，金牛和摩羯座是最穩定也最會隱忍的，相較於其他星座他/她們包容力極大，基本上不太會主動提分手，感情中遇到爭執選擇忍一時風平浪靜，但情緒悶久了總會爆炸，就會提出分手。當他/她們下定決心說出「分手」2字要挽回就很困難了。

平時相處都是全心全意，一旦被金牛和摩羯覺得自己的付出被糟蹋、萬念俱灰說分手，心一橫狠到底，即使你再用各種方式討好，都不會有太大效果。

3.水瓶座

水瓶座談起戀愛有些很黏、很依賴，但當覺得不適合了、沒必要再在一起，就會乾脆提分手。但他/她不會把場面弄僵，即使分開了也還是可以當朋友聯絡，若想再重回戀人身分，困難度蠻高，因為他/她在感情裡不想將就，不勉強自己更不喜歡勉強別人，如果遇到很盧的另一半，可是會躲得遠遠的。

水瓶愛人深情，討厭感情中的種種試探與考驗，若對方無理取鬧一天到晚吵分手，會讓他/她無法忍受，覺得不適合、不愛了就會將關係界線畫得很清楚，想要挽回別想了。
 

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