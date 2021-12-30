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男公關偷家鑰匙兩度折返撿屍美少女　天亮說早安還提醒吃藥避孕

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲16歲女學生上夜店喝醉，遭男公關偷走家門鑰匙闖入閨房性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1家夜店的李姓男公關，去年凌晨假裝好心送喝醉的16歲女客人回家，卻趁隙偷走對方家門鑰匙，趁女方男友把他趕走後也離開的空檔，折返香閨性侵得逞，還叫醒女方說「早安」，事後匯5000元當賠償，自稱提醒女方吃事後藥避孕，代表有道歉誠意，台北地院審理認定李男一再狡辯，雖賠錢但沒達成和解，依乘機性交等罪判他3年10月徒刑與拘役80天，可上訴。

本案被害人在事發時仍是高職美髮科系學生，去年（2020年）8月19日，她和姊妹淘去北市忠孝東路四段1家夜店，靠著成熟打扮與謊報已滿18歲，騙過安管入內喝酒狂歡，李男接待時盯上女孩姿色，始終不離身，隔天（20日）凌晨3時許，女孩和姊妹淘各自回家，聯絡男友來接她。

李男假裝好意溫馨接送，提議女方酒醉搭男友的機車很危險，於是由他陪女方坐計程車回宿舍，男友騎機車跟在後頭，清晨4時許接近5時抵達後，李男又熱心攙扶全身無力的女孩上樓，女方男友謝謝李男幫忙，暗示他可以離開，李男裝傻，最後被女方男友下逐客令，李男推稱住很遠加上很累，央求留下來休息到捷運發車再走。

女方早已睡死，男友守護到上午6時，催促李男一起離開，李男又百般拖延，一會兒要尿尿一會兒想再打盹10分鐘，女方男友幾乎是把李男趕走，卻沒注意對方趁他上廁所空檔，從女方包包內偷走家門鑰匙。

李男假裝走人，半小時後折返女方香閨圖謀不軌，沒想到女方男友也回來拿遺忘的錢包，2人在樓下碰面吃了一驚，李男謊稱把悠遊卡放在屋內，但女方沒接電話也沒開門，2男離開後，李男再等了半小時又折返，這次開門直驅床邊性侵得逞，上午8時許，搖醒女方說：「早安！」

女方睡眼惺忪被李男嚇壞了，忙問「你怎麼會在這裡」，李男答稱有鑰匙、「從你包包找到的」，女方又羞又怒，一看時間上班要遲到，連忙梳洗出門，匆促間沒注意身體有無異狀，當晚和男友說起此事，才懷疑遭李男非禮，傳訊息質問李男。

李男求饒別報案，迅速匯款5000元當賠償，宣稱「事情就到此結束，一樣還是朋友，如果有來玩，都會好好招待的」，還自稱有給錢讓女方男友買事後避孕藥，提醒女方「記得吃，保險起見」等語。

女方和男友本想息事寧人，後來聽聞李男用這種手段屢次撿屍性侵得逞，還是驗傷報案提告。李男得知後，傳訊息給女方哀嚎「拜託可以不要嗎？高抬貴手放過我好嗎？求妳了」但他出庭一概撇清，宣稱女方醒來和他合意性交，可能怕被男友責備所以誣賴他，他沒偷鑰匙，是撿到的等語。

法官查明李男傳訊息向女方道歉並匯款賠償，可見不是兩情相悅上床，何況女方醉到斷片昏睡，不可能同意李男進屋，加上被女方質問為何偷拿鑰匙，李男也沒反駁，而李男雖賠錢但女方沒答應和解原諒，法官據此依乘機性交罪判李男3年10月徒刑，侵入住宅罪語竊盜罪合併判處拘役80天、得易科罰金8萬元，可上訴。

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