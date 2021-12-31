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加油站都有山寨版！　他消費9萬才驚覺是「中圍石油」氣炸

▲▼ 山寨中國石油 。（圖／翻攝自秒拍）▲▼ 山寨中國石油 。（圖／翻攝自秒拍）

▲山寨中國石油連LOGO都類似 。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

加油還能加到山寨版！此事發生在大陸吉林，一名杜姓駕駛原本想到「中國石油」加油，然而消費了逾2萬元（人民幣，下同，約新台幣9萬元）後，才發現加油站是叫「中圍石油」，令他相當傻眼，而他的一台小機器還因此加油加壞了。

綜合陸媒報導，杜男在加油站附近工作，平時每天都會為大型農機加油，且一直相信自己加的是「中國石油」，累計消費了2萬多元。然而有天他開發票時，才驚覺一直以來都是在「中圍石油」加油，這令他相當傻眼。

杜男表示，他們的農機都是進口的，價值一兩百萬元，「我們也挺生氣的事，但是沒有辦法，事情已經發生了，油也加了」，自己一台小機器還加油加壞了。

▲▼ 中國石油 。（圖／視覺中國）

▲真正的中國石油 。（圖／視覺中國）

據《極目新聞》報導，2020年官方檢測報告顯示，榆樹市中圍加油站銷售的92號（E10）號車用乙醇汽油曾因乙醇含量，其他有機含氧化合物項目指標原因，被判定為「不合格成品油」。

天眼查顯示，榆樹市中圍加油站系個人獨資企業，註冊資本50萬元。《極目新聞》30日曾多次電話聯繫該加油站工商登記宋姓負責人，但電話均未接通，發送簡訊也未獲回復。

值得注意的是，今次已非首次「中國」變「中圍」而引起非議的案例。據裁判文書網顯示，一家名為海城市中圍石油銷售有限公司，因商標權糾紛被中國石油天然氣股份有限公司起訴。

另外，《中國質量新聞網》指出，廣西市場監管局10月對外公佈了4件民生領域案件查辦「鐵拳」行動大案要案，當中廣西南寧中圍石油化工有限公司那馬加油站侵犯他人註冊商標專用權，被罰60萬元。

據悉，該加油站使用的標識與中國石化註冊商標「中國石化」近似，易造成消費者混淆，讓消費者產生誤認誤購。該加油站還在今年1月因偷漏稅被稅務部門罰款30867.46元。

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