國台辦稱「運抵台千萬劑疫苗」　指揮中心駁：向原廠有償購買

▲指揮中心澄清中國大陸對於疫苗購買言論。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球2年，台灣和中國大陸間因政治因素，屢有爭議。但中央流行疫情指揮中心今表示，疫情間一直致力與中國大陸保持資訊交流，相關數據都有文件紀錄可查數，國台辦提供數據有與事實不符之處。而在新冠疫苗上，國台辦稱「中國運抵台千萬劑疫苗」，指揮中心也強調，BNT疫苗都是向原廠有償購買。

國台辦發言人馬曉光在29日上午例行記者會中表示，自2020年1月3日至今，通過兩岸醫藥衛生合作協議聯系渠道向台灣疾控部門通報大陸疫情信息累計達324次，分享新冠肺炎防治技術資料16次55份，同意台灣地區衛生專家參加世界衛生組織技術性會議20餘次，同時截至今年12月15日，已有17.7萬名在大陸台胞接種疫苗，累計接種約35萬劑次。

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對此，指揮中心今也駁斥國台辦言論並表示，一直都秉持防疫優先進行各項防疫工作，鑒於兩岸往來頻繁，為掌握疫情狀況，向來致力與中國大陸保持資訊交流，我方自108年12月31日至110年12月28日，與中國大陸透過正式管道就 COVID-19 疫情往來資訊包括陸方提供我方疫情資訊286次，我方提供陸方包括個案大陸旅遊史等資訊共50次。

另外，我方洽詢陸方疫情訊息計85次，陸方回覆我方疫情資訊21次，而陸方洽詢我方疫情訊息29次，我方回覆陸方疫情資訊28次。而陸方電話洽我方聯絡疫情資訊7次，我方電話洽陸方聯絡疫情資訊8次，而陸方提供我方技術文件共計12次，相關數據都有文件紀錄可查數。

此外，指揮中心也強調，為與國際分享、交換衛生、防疫經驗，我國均積極爭取參與世界衛生組織相關會議，自2009年至2021年，共向WHO申請參加220場技術性會議，但僅77場獲邀出席。

而針對國台辦聲稱「中國運抵台千萬劑疫苗」，指揮中心表示，一直多方洽談COVID-19疫苗購買，在BioNTech疫苗取得上，為尊重BioNTech原廠疫苗商業代理權劃分，BioNTech疫苗是由台積電、鴻海／永齡基金會、慈濟基金會三捐贈方委託裕利醫藥公司，向原廠代理商復興實業公司（香港復興）有償購買。

指揮中心強調，疫苗是基於「原廠製造、原廠標籤、直送臺灣」三原則的共識，全部無償捐贈政府統籌運用，對於捐贈單位出錢、出力，無私付出，不應被扭曲抹殺。