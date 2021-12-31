胖到靠起重機吊出門！世界最重少年610kg瘦到剩63kg　帥氣照曝光

▲ 曾是世界最胖少年的艾沙利減肥成功。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯男子艾沙利（Khaled Mohsen Al Shaeri）17歲時體重達到96英石（610公斤），出門得動用起重機，擁有「全世界最胖的少年」稱號，接受嚴格的飲食控制及運動以後，整整減掉86英石（546公斤），現年29歲的他終於可以靠自己的力量走路，如今健康帥氣的模樣令許多人為他的努力感到佩服。

過重行動不便的艾沙利臥床不起長達3年，直到已故的沙烏地國王阿卜杜拉2013年出於人道主義，下令展開救援，組織近30名醫護及民防人員，使用一架來自美國的特殊起重機，將當時還是青少年的艾沙利抬起。為了將他從家中救出，民防人員不得不拆除部分房屋結構。

艾沙利被送往首都利雅德的醫院接受治療，健康狀況及活動能力終於開始改善。醫護人員為他訂製一個巨大的輪椅，方便他活動，也協助他進行物理治療。接受高強度的訓練後，他在短短6個月後迅速減掉一半以上的體重。

▲ 艾沙利現在的模樣。（圖／翻攝自Twitter）

他2016年分享一段自己靠著助行器走動的畫面，網友都為他全新的樣貌震驚不已。此後他的身體狀況越來越好，近來的照片中顯得很苗條，體重只剩下10英石（約63公斤），2018年也接受手術，移除身上多餘的皮膚。自他開始減肥至今經過8年，現年29歲的他已經和過去截然不同。

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