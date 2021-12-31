2021年度渣王「不是王力宏」　她犀利認證：褲襠裡的尺寸，完勝

▲吳亦凡、王力宏一夕黑掉。（圖／翻攝吳亦凡、王力宏IG）



網搜小組／劉維榛報導

2021娛樂圈多蹦出兩名渣男，一是淪為階下囚的吳亦凡、二則是約砲逼妻離婚的王力宏。而敢說敢當的網紅廣告小妹，決定在年末之際，把2021年度渣男寶座頒給吳亦凡，他直言兩位都是媽寶，但Level卻差很大，像是吳亦凡四處騙感情又對下藥迷姦女性，還要出動媽媽給封口費，就讓廣告小妹咋舌不已。

吳亦凡7月爆出「酒桌選妃」、誘姦未成年少女等一連串醜聞，因涉嫌強姦罪遭刑事拘留，成了大陸認證的劣跡藝人。而王力宏則被前妻李靚蕾毀滅式爆料，包括為小三逼她離婚，約炮、召妓、有性成等，且兩人隔空交戰時，王力宏父親私傳簡訊「Give you the 無疆 condo」，要求李靚蕾向社會大眾道歉，還要她澄清是因神智不清而發文。

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對此，廣告小妹在粉專直呼，收到粉絲信件，要她寫個2021年八卦回顧懶人包，「別的不去說。咱光是祖國，啊，偉大的封殺令。今年都封了幾個了？嫖妓的封、呼麻的封、多人運動的封、代孕也封。」

話鋒一轉，廣告小妹決定趁跨年前夕，將2021年度渣王頒給吳亦凡，她接著自問自答，「肯定有人會問為啥不是力宏寶寶？兩個根本不在同一個Level。」

雖然兩人一樣都是媽寶，但廣告小妹犀利分析，「力宏寶寶自己出馬傳簡訊問蕾神可不可以以房換閉嘴，吳亦凡是媽媽出手給封口費。力宏寶寶砲友無數魅力無限，根本不用下藥灌酒。」

▲王力宏最後以「左思右想」寫下聲明，向大眾致歉 。（圖／翻攝李靚蕾IG）

最後，廣告小妹也嗆辣說道，「全天下人都知道力宏寶寶有老婆，老婆也知道寶寶有砲友、有小三、有小四五六七。吳亦凡要瞞這個要瞞那個，假裝每個都是真愛。還有褲襠裡的尺寸，完勝。」

文章曝光後，底下網友熱議「我也覺得力宏寶寶中渣而已，至少大家都是清楚明白的情況下 ，下藥真的很母湯」、「找未成年，又設局勸誘，渣到掉渣了吧」、「都找未成年，又涉嫌設局勸誘還找別人圍堵，world太大忍一下，開苞不知道有沒有八百一千」、「渣到最後都會爆，像極了氣球」。

▼廣告小妹提及力宏寶寶聖誕照，讓網友歪樓了。（圖／翻攝廣告小妹粉專）

