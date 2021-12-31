台鐵用「陸製煞車皮」有安全疑慮！交長：有測試但用了才知有問題

▲台鐵EMU500型區間車設備老舊，問題層出不窮。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會揭露，台鐵EMU500型電聯車，因使用中國劣質閘瓦（煞車皮），嚴重危及行車安全。30日再度揭露，台鐵在不到2個月的時間內，緊急採購新閘瓦，質疑「既然這批閘瓦問題如此嚴重，為什麼還能完成驗收？完成驗收後，再匆匆緊急採購新閘瓦，是在開什麼玩笑？」

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會在臉書發文指出，台鐵EMU500型電聯車亦時常出現閘瓦掉落、碎裂，甚至發生因積鐵嚴重導致閘瓦在行駛中磨耗車輪之情況，嚴重的話，將導致列車無法煞住，危及行車安全。

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由於閘瓦品質出問題，基層維修人員只好將500型電聯車換上700型電聯車所使用的閘瓦，但司機又反應更換後，煞車力道明顯不足，只好再換回500型的劣質閘瓦。

而該批中國劣質閘瓦，在今年6月24日完成驗收；在不到兩個月的時間，台鐵趕在8月11日，辦理緊急採購5000個新閘瓦。決標公告上清楚載明，就是因為中國劣質閘瓦的問題，無法改善，才因此辦理緊急採購。

▲台鐵已開始全面檢修EMU500。（圖／台鐵）

公益揭弊協會質疑，「既然這批閘瓦問題如此嚴重，為什麼還能完成驗收？先完成驗收後，再匆匆緊急採購新閘瓦，台鐵如此的營運模式，是在開什麼玩笑？」

對此，交通部長王國材表示，關於閘瓦問題，台鐵使用後都有經過測試，但很多產品都是用了才知道有問題，且台鐵零組件品項多，車種高達23種，有些零件已經停產，只能用替代方式處理，的確有他們的困難。

王國材坦言，台鐵改革是交通部最操心也是花最多力氣的部分，但維修嚴謹度與行車安全息息相關，昨天他在辦公室待到晚上八點，為的也是討論台鐵安全及組織改革等，他強調，希望能透過組織改革，重新塑造安全文化。