瀋陽大雪致30多輛車連續追撞　消防急破窗救出2孩童

記者魏有德／綜合報導

大陸東北受到極寒冷空氣影響，不僅氣溫在冰點之下，多地還出現短暫強降雪的惡劣天氣。遼寧瀋陽近日因降雪導致路面溼滑，約30輛車在視線不佳及路面結冰的影響下連續追撞，有1名女子及2名孩童因此受困車內，情況一度危急。消防人員趕到現場後，緊急出動器械破壞車窗，最終在風雪中順利救出3人。

▲瀋陽強降雪導致約30輛車連環追撞。（圖／翻攝中國消防，下同）

《中國消防》微博公眾號釋出的影片顯示，車禍現場各式車輛追撞後呈現不規則的擺放方式，將4線道完全佔滿，除小客車和休旅車外，甚至有大型貨車也在車禍車陣中被前後車夾住，情況相當混亂。

消防人員趕抵現場後，在大雪紛飛的惡劣天氣中找到受困車內的孩童，其中一名男孩臉上殘留部分血跡，疑似受到輕微創傷。消防人員先是將孩童抱出，隨後趕緊將事先準備好的大棉被將孩童緊緊包裹住，以免在零度以下的低溫中因受傷失溫而出現生命危險。

另一名孩童顯然年齡更小，一名女姓員警趕緊從消防人員手中接過他，將其抱在懷裡給予溫暖，眾人身上都是白色的雪花堆疊，孩童的手指還凍得紅通一片。據了解，這場意外雖有約30輛車連環追撞，卻沒有造成重大傷亡，傷者也陸續送往鄰近醫院救治。