紐約時報廣場跨年回歸！幕後團隊「來自台灣」　倒數計時全靠他們

▲ 時報廣場今年跨年夜將開放觀眾入場。（圖／Tiger Party 提供，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約時報廣場（Times Square）跨年夜每年吸引全球遊客朝聖，去年受疫情影響，百年來首度無觀眾，今年在Omicron威脅下仍決定開放現場觀看，屆時人們將盯著廣場上的看板和水晶球，開心倒數計時。鮮為人知的是，管理這些看板的團隊Tiger Party就來自台灣，外媒也透過專文介紹他們在幕後的努力，為跨年夜更添活力。

軟體科技公司Tiger Party連續11年負責同步時報廣場看板的新年倒數計時，執行長Rafale Chang提到，他們的使命是給現場所有觀眾一個在看板上看見自己的機會，增加參與感，也激發他們的好奇心、期待與快樂之情。

Rafale Chang說明，跨年倒數計時最重要的莫過於準時，就算只是慢了0.5秒，都會嚴重影響觀看體驗，若每塊看板上的數字不同，也會打斷觀眾情緒，因此必須確保不同看板上的時鐘都與水晶球上的時間同步，沒有任何延遲。

多數美國人享受冬季假期之際，就是Tiger Party最忙碌的時期，與時報廣場遊客中心、製作公司、紐約警察局、媒體、看板營運商、贊助商和市長辦公室的協調工作都是家常便飯，每天總有開不完的會。

▲ Tiger Party對今年的活動十分期待。

迎接2022年的慶祝活動將是疫情爆發以來首度開放觀眾進場的跨年夜，Rafale Chang對此感到相當興奮。他提到，Tiger Party去年在時報廣場見證史上第一次虛擬倒數活動，受到防疫指南限制，他們首度完全在室外作業，為避免任何可能的故障，必須比過往提前二周開始壓力測試。

去年僅少數必要的團隊被允許進入時報廣場的「安全泡泡」，Tiger Party便是其中之一。安全泡泡分為3層，每層都有嚴格的防疫規定。工作人員必須每天接受PCR檢測，活動當晚也必須通過嚴格安檢，工時較過往拉長許多，所幸去年的倒數計時也圓滿落幕。

至於今年的防疫規定，Rafale Chang提到，工作人員仍被要求接種疫苗和戴口罩，「安全仍是第一。」他們今年也提早展開壓力測試，「因為所有人都很高興能夠重回時報廣場，我們想為前來狂歡的人帶來更多的參與感和歡笑。」

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