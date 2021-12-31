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用「專長」入住社宅免抽籤　數學老師靠木工提案青創計畫圓夢

台北市社宅青創回饋計畫（圖／翻攝自影片）

▲臺北市社會住宅青年創新回饋計畫，讓補習班數學老師梁俊偉不用經常面對換地方租屋的窘境，他貢獻自身的木工專長入住社宅，並開設課程教學回饋社區居民，也認識了像家人一樣的青創夥伴。（圖／翻攝自影片，以下同）

生活中心／台北報導

家是溫暖的避風港，但對租屋族來說，卻是存在著許多不穩定感，其中一大苦惱，就是得隨時做好東搬西遷的準備，補習班數學老師梁俊偉就有這樣切身的經驗，「我住在南港蠻多年的，住過3、4個地方，也有一陣子住過汐止，幾乎每2、3年就要搬一次家，搬家原因很多時候都是屋主想收回自用，或是想賣掉…」，他也提及曾經租屋住在工業區，每次回家要爬4、5層樓，還要拿著很多重物，連小孩也跟著一起受苦。於是他嘗試參與臺北市社會住宅青年創新回饋計畫，最後靠著木工專長成功入住。

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在住進社宅以前，梁俊偉可說是居無定所，常面臨住沒多久就要再換地方租屋的窘境，也因為一直在搬家，對家具常有需求，有時看到比較堪用的，就會利用自身的木工技能嘗試修復毀損部分，過程中累積不少木工經驗，在得知臺北市政府辦理的社會住宅青年創新回饋計畫，依據專長提出具社會性、公共服務性等相關提案，經徵件入選後，有機會免抽籤入住社宅，他順勢把握機會，以「愛護地球、廢棄家具回收再利用」為主軸，向東明社宅申請提案，為了完整表達計畫內容，還特地找親友幫忙潤飾簡報，展現決心，也順利入選，他笑說，「那份開心的心情，直到現在都還延續著，尤其接下來6年剛好是小孩童年最重要的時期，可以給他們一個很好的回憶，當初真的做了一個非常好的決定。」

台北市社宅青創回饋計畫（圖／翻攝自影片）

▲梁俊偉的木工專長讓他申請入住東明社宅。

儘管梁俊偉以青年創新回饋戶身分申請住進社宅，但在加入青創團隊初期，也遇到各種阻礙，除了忙著搬家，還須兼顧青創計畫，途中受到疫情影響，導致各項活動停擺，讓居民們對青創團隊存疑，「前半年因為疫情關係，沒有什麼貢獻，會有人認為我們不用抽籤，一開始對我們很排斥，就連我也不敢讓人家知道自己是青創」，直到有住戶親自參與青創夥伴開設的課程、大型社區活動，才對他們有了新的認識，「久了之後，他發現真的可以學到東西，所以從一開始很敵對的狀態，到後面是改觀並給予肯定。」

台北市社宅青創回饋計畫（圖／翻攝自影片）

▲▼社區住戶親自參加青創夥伴開設課程後，對他們的印象改觀並給予肯定。

台北市社宅青創回饋計畫（圖／翻攝自影片）

以梁俊偉來說，他的木工教學讓大家學會如何親手打造生活物品，把舊物簡單改造後仍可再使用，他也積極爭取閒置空間，並自費買機具，方便前置作業，課程能更有效率進行，在社宅內部持續回饋；他認為，生命中不是只有工作賺錢，透過社宅青創回饋計畫，可以發揮自己的長才，鼓勵更多有專長、有理想、有熱忱的人可以一起加入。而這項計畫也為他帶來意想不到的一大收獲，「我在南港住了10幾年，平時幾乎沒有機會認識新朋友，更別說是要辦活動和居民、里長與附近商家互動，但在加入青創團隊後，不僅結識了很多夥伴，在專長及課程上互相分享，也一起從事各項戶外活動，彼此就像家人一樣。」

像梁俊偉一樣的青創戶，還有他們，來自明倫社宅的「大魚夫妻」許婉榆、陳弘智，把知識、技能、態度與生活情境結合，搭配戶外走讀活動，透過每月的小學堂主題課程，增進社區居民的交流與互動，同時深入了解社區周遭的人文、藝術相關景點，例如在疫情三級警戒後開設的一堂課，就帶著參加住戶DIY造紙做卡片，也走到孔廟導覽參觀。

台北市社宅青創回饋計畫（圖／翻攝自影片）

▲▼來自明倫社宅的「大魚夫妻」許婉榆、陳弘智，以「明倫小學堂 走讀學素養」主題計畫，增進社區居民的交流與互動。

台北市社宅青創回饋計畫（圖／翻攝自影片）

離開家鄉到外地工作、生活本就大不易，光是落腳的第一步，就要先面對找房子的各種困難與煩惱，地點、環境、租金等都必須列入考量，許婉榆說，「來到台北第四年，房租一直是所有生活開銷最重的負擔，第一年為了節省房租，住的地方旁邊就是垃圾集中區，時不時有蟑螂從門縫爬進來，原本超怕，後來已經訓練到完全不怕牠了，但後來又發生樓上廁所管線破裂，漏水漏到我們的天花板上面有狀況」，為了擺脫租屋困境，他們試著申請承租國宅，結果抽籤要排12年，也申請過其他社會住宅，抽中的順位也很後面，最後他們決定走新的路，參與社宅青創回饋計畫，用「專長」入住社宅。

台北市社宅青創回饋計畫（圖／翻攝自影片）

▲在得知入選成為青創戶後，許婉榆開心的心情全寫在臉上。

「我本身是英文和華語導遊，覺得可以結合這樣的專長，下班後的生活也能更精彩一點，在盤點自己的能力可以為社區付出什麼之後，接著花了兩個星期到一個月的時間，開始瘋狂準備計畫書，在得知入選後，真的超開心，至少有3～6年可以先不用擔心之後要去住哪裡。」擔任青創明倫團隊總召的許婉榆，一邊忙著搬進新家，同時還要與其他夥伴共同策辦入厝活動，而活動當天不但邀請整個社宅380戶居民一起參加，包括鄰里居民也都來了，「那一次主題滿特別，為了敲鑼打鼓慶入厝，我們花了很多時間去找鼓、鑼以及一些表演團隊，另外，在地保安里張里長也特別贊助200多人份量湯圓跟米粉，共襄盛舉。」

在過去的租屋經驗中，許婉榆透露自己完全不會與鄰居來往打交道，甚至連看到打招呼都有些尷尬，但加入青創團隊後，不僅與居民打好關係，更和青創夥伴們建立起「家人」般的情感，推薦有意者大膽提出好點子參與社宅青創徵選，「透過青創回饋計畫，社區的活動變多，不但能拉攏大家的凝聚力，也可以讓有共同興趣的人湊在一起，更重要的是，在青創夥伴互相幫忙支援下，不用害怕只有自己一個或兩個人要怎麼執行。」

台北市社宅青創回饋計畫（圖／翻攝自影片）

▲臺北市自106年起推動社會住宅青年創新回饋計畫，盼青年創新種子住戶能為社宅社區注入新的能量。

臺北市自106年起推動社會住宅青年創新回饋計畫，主要目的是讓青年創新種子住戶滾動社宅社區，以多元形式讓居民走出家門，匯聚社區意識，目前已有百位青創夥伴，透過該機制分別住進七個社會住宅，靠著擅長領域與經驗，擔起社區橋樑的角色，投入社區營造及社區公共事務，藉由帶領活動、開課以及藝術行動、親子共學等，貢獻各自的專長提供服務，促進鄰里交流，創造一個大人、小孩都可參與的社區平台，在不同體驗中串起人際連結，也為社區注入新的能量。

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