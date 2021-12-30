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新北聯醫30天內護理師「2死1傷」傳被下封口令　院方回應了

▲▼新北市聯合醫院三重院區。（圖／翻攝Google地圖）

▲新北市聯合醫院三重院區。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市聯合醫院三重院區11月底至今有3名護理師健康出狀況，其中2人死亡、1人轉院治療，被工會質疑過勞所致。對此，聯合醫院三重院區也做出回應，強調3名護理師是因本身狀況所致，沒有過勞、超時工作的情況。

有網友過臉書粉專爆料表示，院內2名護理師1個月內，接連在工作中昏倒送急診，最後1死1轉院，被院方下達封口令。護理師工會得知後，發現共有3人出現狀況，另一名護理師下班後，被鄰居發現猝死在樓梯間，讓護師工會質疑是過勞所致。

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工會表示，院方出事後第一時間是在三重、板橋的院區舉辦「撒淨祈福法會」。另外，也有院內員工透露，近期人力非常吃緊，許多人休假日都需要加班，最嚴重的情況可能是月休4天。

對此，院方澄清，這3名護理師中，有一人11月26日突然昏倒，確診腦部動靜脈血管畸型出血，目前正在復健中；另一人有慢性疾病，主動脈剝離破裂出血急救後不治；最後一名護理師回家途中，不慎摔倒撞到頭部死亡。

院方表示，這3名護理師的年紀都在40歲以上，沒有超時工作，因此與過勞無關，推測其中兩人是血管瘤問題所致；院方強調，醫院都有依照勞基法三班制輪流排班，上班時間不會超過8小時，目前也增加大夜、小夜的加給，吸引護理師固定上班的時間。

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