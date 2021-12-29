LINE精選16款貼圖！　「限時5折」快下載

▲▼LINE精選16款貼圖，半價帶走！（圖／LINE STORE）
記者邱晟軒／綜合報導
LINE推出精選限時5折活動，自12月29日起至2022年1月5日，包含超人氣的「煩人的貓咪 全螢幕貼圖」、「粉彩企鵝 日常用語篇」、「搖滾天王伍佰音樂貼圖第二彈！」、「頑皮女孩 全螢幕貼圖」等16組超人氣貼圖，保握機會趕緊帶回家。
《大頭兒 特效貼圖》（立即擁有）
《煩人的貓咪 全螢幕貼圖》（立即擁有）
《Let’s Go Sadayuki! 4》（立即擁有）
《粉彩企鵝 日常用語篇》（立即擁有）
《搖滾天王伍佰音樂貼圖第二彈！》（立即擁有）
《喵喵團出沒！全螢幕貼圖 2》（立即擁有）
《軟綿綿可愛小雞 冬季暖心》（立即擁有）
《頑皮女孩 全螢幕貼圖》（立即擁有）
《寶寶不說...但寶寶會動!》（立即擁有）
《百變女孩朵拉5- 傲嬌做自己 全螢幕貼圖》（立即擁有）
《香菇妹 新生活貼圖-友誼的小船》（立即擁有）
《會動的！ 小玩笑小水獺》（立即擁有）
《亮亮豬-閃耀你的聊天室》（立即擁有）
《少女心的動畫小劇場》（立即擁有）
《蓬蓬狗 Sechon》（立即擁有）
《粉紅妹妹 第六彈 迷你篇》（立即擁有）
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