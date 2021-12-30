合歡山緊急醫療站元旦啓動！設在松雪樓　遊客不適速尋求協助

▲▼合歡山高山緊急醫療站將自元旦1月1日啟動至2月28日止為期二個月。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局為了因應雪季來臨遊客緊急需要，整合醫療資源假日在合歡山設置全國唯一的高山緊急醫療站。自元旦1月1日啟動至2月28日止為期二個月，期間有元旦、228及春節三大連假，預期將會是提供醫療服務的高峰。依據中央氣象局研判，12月30日起受今年最強寒流影響有降雪或積冰機率，提醒遊客務必做好萬全準備再上山，才能平安旅遊歡度佳節。



假日雪季緊急醫療支援計畫已正式邁入第15年，統計今年醫療站累積服務355人次，其中有280人因高山症相關症狀，經緊急處置後送至醫院治療有2人。

元旦起由門諾醫院負責統籌合歡山雪季醫療勤務工作，花蓮縣北區四家醫院包含門諾醫院、花蓮慈濟醫院、國軍花蓮總醫院、衛生福利部花蓮醫院共同執行。醫療站設立在松雪樓，準備了攜帶式呼吸式急救裝備、生理監視器、電擊去顫器、心電圖機以及創傷急救等設備，每個週末假日、連假及春節假期（除夕除外）由四家醫院輪流上山駐站，每梯次由1名醫師、2名資深護理人員和1名具有緊急救護執照的救護車駕駛共同值班24小時不間斷，為民眾提供即時的緊急醫療服務。

▲▼花蓮四家醫院輪流上山駐站，每梯次1名醫師、2名資深護理員和1名具有緊急救護執照的救護車駕駛共同值班24小時不間斷。



衞生局長朱家祥說明，根據統計每年上合歡山遊客人數約達8萬人次，由於在高海拔、低氧、低溫的高山環境中，部分遊客容易產生急性高山病、高山肺水腫、甚至是最危急的高山腦水腫等症狀。發生緊急醫療需求時，由合歡山送往距離花蓮最近的急救責任醫院（國軍花蓮總醫院車程尚須120分鐘，為提高緊急醫療服務的可近性與即時性，花蓮縣衛生局特別整合縣內醫院提供這項特殊醫療服務。對於花蓮慈濟醫院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院及衛生福利部花蓮醫院長年持續投入醫護人力，犧牲假日與年節支援雪季期間在合歡山莊「觀光地區緊急醫療站」，保障遊客生命安全，朱家祥向醫護團隊致謝與肯定。

花蓮縣衛生局提醒民眾，高山環境多變，民眾一定要評估自我身體狀況做好完善的準備，有身體不適或心血管、高山症病史民眾盡量不要貿然上山，以避免因氣溫、氣壓、空氣濃度變化而發病或惡化，患有高血壓、心臟病等慢性病的民眾，出發前依醫囑按時服用藥物再出發，並備妥保暖用品。

近期台灣山林開放，卻也屢屢發生民眾因疏忽親近山林所需的準備而發生憾事。一旦出現身體不適盡快至醫療站就診，非假日雖然沒有醫護人員駐站，但氧氣製造機等相關醫療配備仍放置在松雪樓醫療站內，民眾若有頭暈、無力、想吐等症狀，可盡快到松雪樓請工作人員協助使用氧氣供給面罩，提高自體血氧值以改善症狀。