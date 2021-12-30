　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

林口側溝遷移工程全面改善　揮別慣性損毀　提升用路品質

▲▼林口,側溝,遷移。（圖／新北市政府提供）

▲文化二路馬路拓寬時，未將道路側溝一併遷移。

圖、文／新北市政府提供

位於新北市林口區的三井OUTLET商場，每到假日就會吸引大批人潮前往，其中文化二路一側除了是商場停車場的出入口，同時也是多數公車的行經路徑，車流量大經常造成路面上的水溝頂板破損，不僅產生道路安全的問題，也因經常性的施工造成路段阻塞影響來往行車的交通品質，林口區公所為求整體改善並一次性解決問題，辦理側溝遷移工程並於近日完工。

▲▼林口,側溝,遷移。（圖／新北市政府提供）

▲車流量大造成隔柵板損壞率極高平均每月整修一次。

新北市林口區南勢里長陳國烝表示，三井OUTLET商場是林口很熱門的地區，靠近商場文化二路這側車流量十分大，常接到熱心民眾反映水溝頂板或水溝格柵有破損的情況發生，平均每個月會進行一次修繕工程，且林口因地形因素，在冬天時常常會起大霧導致行車人視野不佳，因此提出水溝整條遷移至道路最外側的建議，以維護公眾安全並保障民眾權益。

新北市議員蔡淑君表示，文化二路是多數公車的行經路徑，同時也是民眾來往林口、龜山或是林口居民要上交流道南下北上的重要幹道之一，因此影響民眾權益甚鉅，該路段早期在配合馬路拓寬時，未將道路側溝一併遷移，造成路面上的隔柵板因來往通行之車輛反覆輾壓損壞率極高，不僅耗費龐大經費也影響民眾權益。

▲▼林口,側溝,遷移。（圖／新北市政府提供）

▲公所會同議員、里長、廠商及三井人員現場勘查。

新北市林口區公所工務課長劉家成表示，為求整體改善並一次性解決問題，在11月底時由公所會同蔡淑君議員、南勢里長陳國烝、廠商、監造及三井OUTLET至現場會勘，並立即決議進行側溝遷移工程，由市府補助，工程經費約新台幣三百五十萬元，工程範圍為與文化二路交界的文化二路一段241巷口到忠孝二路口，全長總計約二百四十公尺，遷移總計三十六個側溝隔柵板，工期約一個月，並於上週五（12/24）完工。

▲▼林口,側溝,遷移。（圖／新北市政府提供）

▲藍品畯區長（左）與廠商勘察損壞路段。

新北市林口區藍品畯區長表示，地方基礎建設不管是既有設施維護或是新增設施建議，尤其是與人民生命安全緊緊相關的部分更是公所首要注重的重點，文化二路為林口區連接龜山及高速公路的重要幹道之一，許多市民都是雙北桃園通勤上下班，若路上側溝的損壞沒有即時處理，不僅有釀成嚴重禍事的可能，也會因路面整修影響交通的順暢，現況水溝已順利遷移至道路外側，也感謝里長及市府局處的協助，提升來往通行民眾的用路安全及品質。

▲▼林口,側溝,遷移。（圖／新北市政府提供）

▲工程總計遷移三十六個側溝隔柵板。

▲▼林口,側溝,遷移。（圖／新北市政府提供）

▲將側溝隔柵板由路中央遷移至道路最外側降低損壞率。

►Chloe香水超級特價！噴了回頭率破表

ET快訊
高中生召妓「壞到一半」沒射要退款　反遭4人抓鳥痛扁
警衛爸死前「最後通話曝光」　緊急打給小女兒求救
板橋騎士捲聯結車輪下再遭輾過　臟器外露慘死
雞排妹才剛驗屋就出售！　一買一賣「價差賺500萬」
士林2富商「天母豪宅」灌醉正妹3P　她崩潰：我要回家
長榮豪灑年終40個月　高層曝「幕後原因」
2021最後機會！iPhone13今開獎　限時下注抽「一年份
快訊／議員涉走私毒品！　遭羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全台「5大耶誕城」超浪漫！飄雪場景強勢回歸、寶可夢12主題車廂

林口側溝遷移工程全面改善　揮別慣性損毀　提升用路品質

頂寒流上山！移民署中彰投為外籍人士打疫苗　女移工落淚道謝

南市議會迎小小嬌客　郭信良相約晚上看花燈

提早6分鐘打通血管救命　澎湖「心心相連」一條龍救護PK死神

名間大型親子公園大受好評　南投縣將於4大鄉鎮同步規劃興建

漁船失動力海上漂流　海巡尋獲拖帶人船均安

妖怪村推手卸南投旅館公會理事長　泰雅渡假村老總接棒

嘉義愛貓男懸賞50萬找貓　找到現金馬上給網傳瘋

嘉義同濟會捐200份年菜助獨老　會友親手幫長者洗腳

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

《聲林之王3》柏霖美聲飆莫文蔚《愛》　尾音讓小宇大讚兩次：太厲害！

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

駕駛左轉未禮讓害對向轎車急煞！　下秒他竟補油門撞上「再衝分隔島」

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

半夜路過墓園竟聽見稚嫩哭聲...　他勇敢下車撈回小黑狗一路安撫

林口側溝遷移工程全面改善　揮別慣性損毀　提升用路品質

頂寒流上山！移民署中彰投為外籍人士打疫苗　女移工落淚道謝

南市議會迎小小嬌客　郭信良相約晚上看花燈

提早6分鐘打通血管救命　澎湖「心心相連」一條龍救護PK死神

名間大型親子公園大受好評　南投縣將於4大鄉鎮同步規劃興建

漁船失動力海上漂流　海巡尋獲拖帶人船均安

妖怪村推手卸南投旅館公會理事長　泰雅渡假村老總接棒

嘉義愛貓男懸賞50萬找貓　找到現金馬上給網傳瘋

嘉義同濟會捐200份年菜助獨老　會友親手幫長者洗腳

F-16V戰機低空飛過　巨大音爆震碎嘉義小村落民宅玻璃

預算未過軍公教等不到加薪4%　行政院：朝可追溯辦理

洩底標價、幫安插職位「收賄390萬」！頭城鎮長曹乾舜判決出爐

年終40個月「月薪也超狂」　長榮海10大QA！3類職缺不限科系也能考

安永鮮物鼓勵好手追夢　明年續辦新人選拔會

巴鈺公開產後「腰束奶澎」關鍵　性感指數爆表　勾老公大白天激戰

連投200多封履歷全被拒　她苦嘆「念到碩士是最大的錯誤」

人妻為方便偷情買房　外遇搞上渣男還被PO性愛影片

5件不合格！生鮮蔬果農藥殘留　City’Super復興SOGO、愛買忠孝店上榜

軒社老子弟笑看春夏秋冬　林口臺地百年歲月變遷風華

「嘉玲」又來了！校園連5天無新增個案　總數維持938例

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

地方熱門新聞

就在明天！名字有「泓」或「泉」　就送1斤野生烏魚膘

F-16V飛行訓練　巨大音爆震碎民宅玻璃

台南警破獲販毒集團　起出1020包毒咖啡

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

嘉義同濟會捐200份年菜助獨老

女街友寒夜躲樓梯　暖警送熱食抵擋寒流

新北跨年嗨翻2021年末　浪漫邁進2022年

嘉義男懸賞50萬找愛貓

台南安平區建平8街拓寬

澎湖「心心相連」　一條龍救護拚死神

台南副議長被檢舉　涉詐領助理費

網瘋傳「今晚春安到2/11」　警方：假的

屏東跨年K歌之夜　玖壹壹嗨唱壓軸

台南跨年將施放煙火

更多熱門

相關新聞

林口還能「買在起漲點」　在地房仲：雙北首購族都來了

林口還能「買在起漲點」　在地房仲：雙北首購族都來了

A7重劃區自從合宜住宅推動之後，便開始蓬勃發展，不少建商紛紛在此獵地、推案，相對親民的總價也受不少民眾青睞。最新一集《地產詹哥老實說》，邀請信義房屋A7重劃店長李德煌，解析A7商圈的行情以及未來發展性。

林口子弟戲團「樂林園」　助在地學生展才華

林口子弟戲團「樂林園」　助在地學生展才華

林口善心企業董事長　長期低調捐款

林口善心企業董事長　長期低調捐款

林三淡棄鬼城封號看空置率　跨過「這門檻」房價起漲

林三淡棄鬼城封號看空置率　跨過「這門檻」房價起漲

林口地王昕銀座台日團隊跨國地標

林口地王昕銀座台日團隊跨國地標

關鍵字：

林口側溝遷移

讀者迴響

熱門新聞

史上最狂！　長榮海運「年終40個月」落袋

嘉義藍貓走失　主人急懸賞50萬

正妹YouTuber欠債又詐騙「遭痛毆送醫」！　慘況曝光

19歲妹呼吸詭異…聲帶「炸整片菜花田」！醫揭驚人真相

吳宗憲狂吐驚句！女醫：不會教就叫媽來

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

歸剛欸！秒懂2021年「10大最夯流行語」

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

獨／懸賞50萬尋藍貓！豪氣飼主背景曝

弒父碩士女爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

激情後2天染3病！這性愛習慣害慘他

即／雲林議員涉漁船走私毒品　檢抗告成功遭羈押禁見

台中女聯手男友弒父　鐵鎚重擊敲死他

勝王拉麵遭嗆態度差！老闆1句霸氣神回

「100多位胸痛患者掛爆門診」　醫曝9成都打這疫苗

更多

最夯影音

更多
周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳
吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面