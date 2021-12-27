林口區公所攜手子弟戲團「樂林園」　助在地學生展才華

▲「樂林園」成立了林口第一個以公益性質及在地戲曲傳承為主題的課後輔導班，期盼傳承文化同時也能達到照顧在地子弟的雙贏效果。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導



林口地方子弟戲團「樂林園」成立了樂林社會福利關懷協會，並開設課業輔導班，除了提供弱勢學子課後輔導外，也幫學生培養才藝技能，包括課後的晚餐和學校作業輔導教學也通通包辦。樂林園主委林春生表示，「成立主要的目的是因為在這八年，我們看到這邊在樂林園學習的第九代、第十代小朋友，很多都是單親或隔代教養的，所以希望透過成立這樣一個協會，可以協助他們更多學習，不僅僅是學校課業上，還有課外內容像是北管，以及表演和舞蹈等才藝。」

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▲學生在學習中發現傳統技藝之美。（圖／記者劉亮亨攝）

成立近百年至今已薪傳至第九代，以北管陣頭馳名，參與了多場傳統藝術活動和傳藝中心演出。秉持傳承傳統技藝、培育在地子弟，成立了林口第一個以公益性質及在地戲曲為主題的課後輔導班。募集社會和企業資源，同時攜手贊天宮、醒吾科大團隊，期盼達到傳承文化與照顧在地子弟的雙贏效果。

▲▼樂林園主委林春生（上）與林口區公所社會課課長李圳杰（下）。（圖／記者劉亮亨攝）

林口區公所社會課課長李圳杰提到，「今年也就是110年的時候，我們成立了樂齡（林）社會福利關懷協會，把一些資源集中到針對林口在地比較弱勢的家庭，主要透過學校或公所來發掘尋找有需要的家庭。目前我們大概有10多位孩子在我們這邊，最小的從小學三年級，到最大高中左右的學生都有，未來我們希望能為他們創造一個非典升學的環境。」

▲不僅提供課業輔導也安排不同課程讓學生發現自身專長。（圖／記者劉亮亨攝）

不想讓學生被傳統學習所綑綁，希望每位孩子都能發現自身專長，因此課程規劃包括像是繪畫班、英文、表演和舞蹈等才藝都有，同時每周四晚上則安排了北管課，培養學生對於文化傳承的熱情。在這裡學習的學生蔡家誠說，「我從三、四年級左右學到現在高一了，來到這邊讓我學到很多關於北管的一切。現在則是在學像是身段表現、演戲戲曲等內容。我覺得來到這邊很好、很開心，不會整天在家裡打電動，同時也交到了很多好朋友。」

學生蔡羽婷則說，「目前我最擅長的是在北鼓旁邊的通鼓，因為這個是我學最久的。雖然一開始因為手沒有很軟，所以打的不好，但老師很有耐心的教導，讓我現在進步很多，真的很感謝老師！」孩子就是未來主人翁，秉持培育在地子弟的心，公私協力合作創造一個能安心學習與成長的樂園。