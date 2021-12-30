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《立場》英國分社宣布停運　遭港警質疑「勾結外部勢力」

▲▼ 立場新聞,立場新聞6人被拘捕。（圖／路透）

▲港警搜索《立場新聞》，帶走大量資料。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港《立場新聞》宣布停止運作後，英國分社也隨後一切停止業務。《立場新聞》英國分社主任楊天帥30日在臉書上宣布，他從即日起辭任，英國分社曾提供的網站報導及社交媒體貼文已全部移除。

楊天帥表示，由於《立場新聞》已停止運作，《立場新聞》英國分社也同步停止一切業務，曾提供的內容，包含網站報導及社交媒體貼文已全部移除，他本人也正式辭去英國分社主任一職，即日生效。

▼《立場新聞》署理總編輯林紹桐被捕。（圖／路透）

▲▼《立場新聞》署理總編輯林紹桐被逮捕。（圖／路透社）

楊天帥指出，英國分社從2021年2月下旬開始運作，原意是透過駐英記者，紀錄BN(O)簽證開放申請後移英港人的生活與聲音，並因應英國與香港的時差，支援香港立場新聞的深宵運作。

不過，楊天帥該篇貼文現已無法在臉書上搜尋到。

此外，香港國安處高級警司李桂華29日下午出面說明《立場新聞》案件，他表示，警方調查發現《立場新聞》大部分資產是以隱密的方式存入，加上該公司已不收訂閱及贊助，也不多接廣告，「為何資金可以充裕到設立英國分社？」

李桂華強調，警方會繼續調查《立場新聞》的資金來源，及英國分社營運的真正目的，包含有否涉及勾結外國勢力等。

▼楊天帥的貼文已搜尋不到。（圖／翻攝臉書）

▲▼《立場新聞》英國分社宣布停運。（圖／翻攝臉書）

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