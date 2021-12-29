勝王拉麵遭1星負評「態度很差」！老闆1句霸氣神回　網笑翻：療癒

▲「勝王」近日遭網友留下1星負評，老闆直接霸氣回嗆。（圖／翻攝自Facebook／勝王，下同）

網搜小組／閔文昱報導

知名拉麵店「勝王」是鬼金棒的二毛作拉麵店，一直以來擁有不少死忠粉絲，不過近日卻遭顧客留下1星負評，表示店內服務人員態度很差。對此，老闆也在該則留言底下1句神回擊，並PO上臉書，讓不少網友笑翻直呼，「看老闆嘴客人很療癒」，甚至還有同業狂讚，「希望我的餐廳有一天也能這麼霸氣回客人」。

「勝王」日前在臉書貼出截圖，只見有客人用完餐後，在Google評論上給1星並寫道，「服務態度很差，叫我們要吃就吃不吃就走」。面對這樣的評價，勝王不忍了，直接在留言底下霸氣回覆，「抱歉，那請問您要吃不吃不吃要留是什麼概念？」另外，還在文中疑惑地說，「嗯...抱歉，那不吃要留下來是要面試嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，馬上吸引許多網友前來朝聖，紛紛笑回「吃吃為吃吃，不吃為不吃，是吃也」、「不吃不吃要吃要吃叫我姊姊」、「看老闆嘴客人很療癒」、「不吃快滾啦，外面一堆人排隊」、「這樣真的不太好，建議把走換成滾」，甚至還有同業現身留言，「希望我的餐廳有一天也能這麼霸氣回客人」，勝王則回覆，「我只是針對他的文字感到疑惑，你不吃要留下來幹嘛呢？」。

事實上，勝王先前就曾被顧客狠嗆，「給一星我都嫌多，問個街口支付，臉不知道在臭什麼？講話口氣像家裡辦喪事，而且還不只一個那種。告知加麵後也不回應，直接用丟的，以為燒金紙給你家人？」

當時老闆也乾脆回應，「我家沒有文化是真的常常對付你們這種垃圾回覆，處理垃圾就是要快速，然後我家也不是日本料理，你就花錢吃麵剛好師傅忙也沒跟你多說...（略）有需要我再燒紙錢給你，還是你要我燒什麼客製化的可以私訊我，我願意幫你出。」引發熱議。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘