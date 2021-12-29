今年「酒駕死亡車禍」增近1成　高雄最多！10個月內261人死於酒駕

▲高雄酒駕死亡人數居冠。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

交通部今日公布2021年1到10月道路交通事故統計分析，其中各縣市酒駕死亡人數分別是高雄31人、屏東30人、桃園及台南各28人。高雄市也是酒駕事故死亡增加最多的縣市。總計共261人死於酒駕事故，較2020年增22人、9.2％。

交通部統計，今年1到10月交通事故總件數為28萬8040件，死亡人數2440人、受傷人數38萬2546人。在事故總件數、30日死亡、受傷、機車事故件數、機車事故死亡、18-24歲機車事故件數、18-24歲機車騎車死亡、高齡者死亡、高齡者機車騎士死亡、15-17歲少年無照駕駛死亡人數等數字都較去年下降。

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而較去年增加的項目包括酒駕造成死亡增9.2％、自小客事故死亡人數增12.9％、機車自撞死亡人數增4.2％、高齡機車自撞死亡人數增27.7％、電動自行車事故死亡人數增21.4％、兒童及少年死亡人數增8.8％。

今年1到10月道路交通事故死亡人數增幅較高前五名縣市或地區為台北、新北、苗栗、宜蘭、國道。降幅較高前五名為台中、高雄、花蓮、彰化、雲林。其中酒駕事故死亡增加最多為高雄、台東、苗栗。

▲各縣市酒駕死亡人數與去年比較。（圖／交通部）