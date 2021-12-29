台灣設計展在嘉義　市立棒球場周邊停車延後收費

▲▼嘉義市立棒球場周邊停車場配合2021台灣設計展，延後至111年1月3日起實施停車收費管理 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為整頓停車秩序，提升行車安全，嘉義市立棒球場周邊停車場及河濱運動公園前後停車場將於111年1月1日起進行收費管理。但為配合2021台灣設計展「家意‧以城為家 City as Home」在嘉盛大展演，棒球場周邊停車場收費日期特別延後至111年1月3日開始，歡迎來嘉欣賞設計展的民眾多加利用。

嘉義市立體育場場長林居璋表示，嘉義市立棒球場周邊停車場及河濱運動公園考量近年來運動民眾及觀光人潮增加，為有效進行管理停車秩序，改善汽車停車位遭長時間占用及廢棄車輛堆置問題，提高停車周轉率，嘉義市立棒球場周邊停車場約567個小客車停車位、河濱公園前後停車場約70個小客車停車位，將於111年1月起進行收費管理，小客車收費平日每30分鐘10元，每12小時最高收費60元，假日每30分鐘15元，每12小時最高收費100元。而周邊機車停車格維持提供免費臨時停放的服務。

對於有長期租用需求之市民另有月租或季繳的優惠，請逕洽委外廠商俥亭停車事業股份有限公司，電話05-2273195或0800-021-111。