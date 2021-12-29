　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣設計展在嘉義　市立棒球場周邊停車延後收費

▲▼配合2021台灣設計展在嘉義盛大展演，市立棒球場周邊停車場延後至111年1月3日起實施停車收費管理 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼嘉義市立棒球場周邊停車場配合2021台灣設計展，延後至111年1月3日起實施停車收費管理 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為整頓停車秩序，提升行車安全，嘉義市立棒球場周邊停車場及河濱運動公園前後停車場將於111年1月1日起進行收費管理。但為配合2021台灣設計展「家意‧以城為家 City as Home」在嘉盛大展演，棒球場周邊停車場收費日期特別延後至111年1月3日開始，歡迎來嘉欣賞設計展的民眾多加利用。

▲▼配合2021台灣設計展在嘉義盛大展演，市立棒球場周邊停車場延後至111年1月3日起實施停車收費管理 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市立體育場場長林居璋表示，嘉義市立棒球場周邊停車場及河濱運動公園考量近年來運動民眾及觀光人潮增加，為有效進行管理停車秩序，改善汽車停車位遭長時間占用及廢棄車輛堆置問題，提高停車周轉率，嘉義市立棒球場周邊停車場約567個小客車停車位、河濱公園前後停車場約70個小客車停車位，將於111年1月起進行收費管理，小客車收費平日每30分鐘10元，每12小時最高收費60元，假日每30分鐘15元，每12小時最高收費100元。而周邊機車停車格維持提供免費臨時停放的服務。

▲▼配合2021台灣設計展在嘉義盛大展演，市立棒球場周邊停車場延後至111年1月3日起實施停車收費管理 。（圖／嘉義市政府提供）

對於有長期租用需求之市民另有月租或季繳的優惠，請逕洽委外廠商俥亭停車事業股份有限公司，電話05-2273195或0800-021-111。

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
自爆交往9年沒做！　藍營女戰神「前嫩男友」驚人家世曝
4年吸金18億！　正妹直播主等12人遭起訴
正妹治療師比基尼逛大街　鄉民被晃暈：I need help
詐騙假冒「東森寵物雲」徵才　公司嚴正聲明
快訊／立場新聞宣布「立即停止運作」　遣散所有員工
豪送保時捷！超商新年福袋開賣　超狂獎項曝光
最佳連鎖速食店票選出爐！　這間黑馬打敗摩斯漢堡
街頭談判遭情敵刺殺！　南科工程師慘成焦屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

賞金曲遊燈會　台南「好young跨年演唱會」將登場

元旦連假何處去？　后里中社花市30萬朵鬱金香嬌豔綻放

台東縣府推吳神父足療認證　攜手與足療師共創健康城市

棒球體驗營開跑！頂新和德力挺　邀味全龍球星嗨翻全場

花開了！　2022台東縣海端鄉梅花好野趣市集開幕

睽違十年台南跨年將施放煙火　讓歌迷一飽眼福

埔榮打造友善職場工作環境獲雙料認證　增設職業傷病門診助企業

台灣設計展在嘉義　市立棒球場周邊停車延後收費

嘉義跨年新去處　太平雲梯喜迎十鼓擊樂搭犀牛藝品

支持嘉義藕農　縣府包場看《老鷹之手》

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

瑞莎遭家長指控斂財「8選手集體解約」　挺31週孕肚心碎：我不收費教所有孩子

賞金曲遊燈會　台南「好young跨年演唱會」將登場

元旦連假何處去？　后里中社花市30萬朵鬱金香嬌豔綻放

台東縣府推吳神父足療認證　攜手與足療師共創健康城市

棒球體驗營開跑！頂新和德力挺　邀味全龍球星嗨翻全場

花開了！　2022台東縣海端鄉梅花好野趣市集開幕

睽違十年台南跨年將施放煙火　讓歌迷一飽眼福

埔榮打造友善職場工作環境獲雙料認證　增設職業傷病門診助企業

台灣設計展在嘉義　市立棒球場周邊停車延後收費

嘉義跨年新去處　太平雲梯喜迎十鼓擊樂搭犀牛藝品

支持嘉義藕農　縣府包場看《老鷹之手》

刑事局形象大使淪小三！讚已婚台商「居然還能二次上陣」下場曝

染疫者恐變「Long COVID」　醫解析「新冠後遺症」：5類人當心

三立新聞疫情報導未經查證　NCC罰80萬元

機車「後照鏡仰躺」他傻爆眼！　6細節惹笑老司機：太猴了吧

「金融年終上看12個月？」證券妹苦曝實情　網反按讚：等發雞排

國民黨翻綠營新聞稿三問蔡英文　把彰化、苗栗當二等公民？

大同拿回王令麟投資土地？　東森重訊澄清：森岳傳播非旗下公司

減輕家長負擔　教長曝明年學前教育預算502億、育兒津貼再加碼

爽脆白玉蝸牛開場！台北享精緻「森林餐宴」　高原鹿肉扎實細緻

準備退休卻遇橫禍！漢翔塵爆壓死36年老領班　恐怖工安黑紀錄曝

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

地方熱門新聞

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

台南副議長被檢舉　涉詐領助理費

台南安平區建平8街拓寬

快訊／彰化工廠惡火　超濃黑煙直竄天際

2021台南觀光大躍進

屏東市勝利星村有「停車陷阱」　民眾誤停遭開單

高雄今起「連續8天」大執法！

五月天高雄開唱！住戶見1現象爆嗆五迷

連假遊石門水庫、小人國　走高原交流道免塞車

元旦花東訂房已達9成　蘇花雙向車流達8萬輛

台南市安平浮屍身分是他

台南朝野清廉除弊　

新北跨年嗨翻2021年末　浪漫邁進2022年

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝

更多熱門

相關新聞

角頭房大改造！舊監青年旅店限定check-in

角頭房大改造！舊監青年旅店限定check-in

嘉義舊監獄大變身為「JAIL HOSTEL 舊監青年旅店」，在2021「台灣設計展」期間限定登場！策展團隊用旅館情境式的引導，打破原本監獄冰冷的形象，每間牢房也有不同主題展覽，像是角頭房、長住房，好拍又好玩，部分空間甚至開放讓民眾可以如假似真的check-in，選擇在某個監禁房中休息30分鐘，體驗充滿創意的沈浸式觀展。

2021台灣設計展　12/24熱情登場

2021台灣設計展　12/24熱情登場

嘉義市推動廟宇文創計畫　

嘉義市推動廟宇文創計畫　

百年林鐵台灣設計展　蒸汽或柴油機車附掛檜木車廂

百年林鐵台灣設計展　蒸汽或柴油機車附掛檜木車廂

光織影舞＋台灣設計展登場　搭電動公車抽好禮　

光織影舞＋台灣設計展登場　搭電動公車抽好禮　

關鍵字：

台灣設計展棒球場停車場

讀者迴響

熱門新聞

王子、郭雪芙爆熱戀「IG同步發聲」

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

溫妮認了交往「億級男友」！

快訊／吳宗憲來了！給鹿希派大擁抱

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

狠愛演牛排影片被指像艾莎門　親上火線反駁

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面