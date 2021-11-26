嘉義市光織影舞＋台灣設計展登場　搭電動公車抽好禮　

▲▼坐公車遊藝嘉義市 兩大主題-多項好禮等您來試手氣。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市電動公車，配合嘉義市近期推出的光織影舞以及即將到來的設計展，結合市區公車光林我嘉線、中山幹線及忠孝新民幹線，於今年11~12月推出一系列公車體驗活動，兩大主題活動搭配市區電動公車熱鬧登場，民眾只要在指定的時間搭乘市區電動公車於指定的站點下車，即可向工作人員領取活動號碼牌，憑號碼牌至活動攤位完成當日任務，即可兌換當日活動贈品一份，贈品數量有限送完為止。

兩大主題活動第一波上場是11月份配合戶外光影藝術展「光織影舞 步步為迎-春綻」，只要週五晚間搭乘市區電動公車中山幹線及光林我嘉線至嘉義公園下車，就有機會拿到7-11商品卡50元，連續四周每場次限量120份，坐公車看展拿好禮的好康怎能錯過；接續登場的是12月底的設計展，展覽期間的周末下午，民眾只要搭乘三條電動公車至嘉義火車站下車，就有機會轉扭蛋拿贈品，同步為鼓勵民眾踴躍參加活動，交通處更加碼提供4款公車造型悠遊卡，供市民朋友參與蒐集，每日限量10張，扭蛋試手氣。

市府鼓勵遊客搭公車遊藝嘉義市，即日起至12月31日止，持電子票證（悠遊卡、一卡通）可免費搭乘市區公車，交通處並貼心提醒民眾，搭乘前可下載愛嘉義APP或至公車動態網站查詢 https://www.taiwanbus.tw/DyBus.aspx ，以減少候車時間。詳細時刻表可查詢嘉義市政府交通處網頁。