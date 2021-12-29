新冠疫苗地圖在台北找到台南診所　莊人祥曝原因「座標轉換錯誤」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

民眾新冠疫苗接種恢復到醫院預約施打，指揮中心推出疫苗地圖「新冠疫苗防治一網通」今天上線，實測卻發現有部分醫療院所位置錯誤，在北市可以查找到台南、嘉義的院所。指揮中心發言人莊人祥今日說明，是早上資料於測試機轉移到正式機的「座標轉換錯誤」，已經進行更正。

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▲疫苗地圖出包，台南市的診所竟出現在台北市中正區的地圖上。（圖／翻攝疾管署網站）

新冠疫苗接種進入第三劑追加劑全面開打，指揮官陳時中日前說，考量現階段需求量不高，疫苗預約平台暫時停止，改恢復到醫療院所等模式接種，比照流感疫苗施打情形，等到第三劑接種高峰，需要平台調配時會再啟動；指揮中心這邊也會將疫苗地圖做更完整，讓大家找尋地點方便。

指揮中心也規劃地圖完整資訊於今日上線，中午實測時發現4種疫苗都可以上線查找，然而卻在地圖顯示有部分錯誤，包含台北市中正區出現台南市的傅耳鼻喉科診所，北市地圖上也可點出基隆、嘉義的診所地點，而後續進行重整後有部分錯誤消失，但原本應該有的醫療院所卻沒有顯示，如台大醫院的疫苗接種資訊點並未出現在地圖上。

莊人祥下午說明，今起把一網通資料放到網路上，依照手機點位可以尋找周遭疫苗院所，而早上把資料從測試機轉移到正式機時，院所座標轉換錯誤，導致相關問題，目前已經發現並且更正，也呼籲民眾如果有看到問題可回報，讓指揮中心馬上處理。

▲▼疫苗地圖出包，台中市、基隆市的診所也出現在台北市地圖中。（圖／翻攝疾管署網站）