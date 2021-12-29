高中生出國比賽團費也A　旅行社無良業務員吞54萬GG了

▲旅行社業務員侵吞團費，險因沒依約賠錢而讓緩刑泡湯。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者黃哲民／台北報導

北市1名羅姓男子去年靠行某旅行社擔任業務員，承辦1所私立高中預定赴對岸參加國際辯論比賽行程，後因新冠肺炎疫情而取消出團，羅男卻把預收的團費54萬餘元全部挪用，事發後不僅自己挨告，更把旅行社老闆拖下水，由於羅男認罪並及時還錢，台北地院今依業務侵占罪判羅男8月徒刑、緩刑2年定讞，旅行社老闆已獲檢方不起訴確定。

擁有碩士學歷的羅男已轉行到餐廳當服務生、兼差做外送員。前年（2019年）11月間，南投1所私立高中要帶學生去中國北京參加國際辯論比賽，委託羅男當時靠行的北市某旅行社安排行程，由羅男代辦機票、食宿等業務，校方並預付團費54萬餘元給羅男。

後因新冠肺炎疫情爆發，原定去年（2020年）出團計畫被迫取消，羅男卻還不出錢，眼見無法再推託，才坦承團費全被他挪用了。校方怒告羅男與旅行社翁姓負責人涉嫌侵占，檢方查明本案是羅男個人行為，僅起訴羅男涉犯業務侵占罪嫌。

羅男於審理期間和校方達成和解，允諾還錢，北院一審認定羅男因一時貪念而犯案，但已有悔意、應無再犯之虞，今年（2021年）8月20日判他8月徒刑、緩刑2年，也沒宣告沒收犯罪所得，條件是羅男同月31日前要全額賠償，否則要撤銷緩刑，不料羅男承諾跳票，檢方隨即上訴，羅男趕緊兌現承諾，北院二審今駁回上訴，維持一審判決定讞。