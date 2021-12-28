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社會 社會焦點 保障人權

苗栗造橋坤輿掩埋場試營運　自救會和業者爆衝突！多人送醫　

▲坤輿廢棄物掩埋場重啟試營運，28日業者載著廢棄物進場時，和自救會成員爆發肢體衝突。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲坤輿廢棄物掩埋場重啟試營運，28日業者載著廢棄物進場時，和自救會成員爆發肢體衝突。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣造橋鄉龍昇村「坤輿廢棄物掩埋場」，在2021年3月被苗栗縣政府中止試營運計畫後，9月又被環保署撤銷，坤輿公司28日上午重啟試營運；業者找來挖土機準備移開居民抗爭已久的水泥石塊路障，並運送約5輛廢棄物進場，卻和自救會成員爆發激烈拉扯衝突，雙方多人因此受傷送醫。

反坤輿自救會長陳清鑫表示，苗栗縣政府24日再次同意坤輿的試運轉計畫，期程從27日起算33天。反坤輿自救會2020年1月初，就在處理場入口埋鍋造飯阻止大車進場一直持續至現在。陳清鑫說，已接獲關切的人希望他叫自救會不要再抗爭，之前有被打的、丟汽油彈的、開車被撞的；最近又有黑道出面放話，所以才會特別發表「不自殺宣告」。

▲業者與自救會成員爆發推擠衝突。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼業者與自救會成員爆發推擠衝突。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

怎料28日一早，業者竟載著5輛廢棄物，帶著5、60人和重機具準備強行進場，自救會成員因此上前阻擋，雙方因此暴發推擠衝擊，一陣混亂當中，不管老的少的，有多人被推倒在地，甚至受傷掛彩；自救會將會帶者傷者前往驗傷，再對坤輿公司提告。

坤輿公司業務經理王亞綺也強調，試運轉都是經由環保署及苗栗縣政府核准之下，但卻一再遭到民眾非法抗爭，所有進場的廢棄物皆屬一般事業廢棄物，也將會嚴格遵照環保法規限制，試運轉的過程及結果將會清楚、透明的提供所有資訊，也請鄉親相信數據，不要遭到有心人士操控，未來也會持續和鄉親協調，做好敦親睦鄰工作。

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