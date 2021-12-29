美單日暴增逾51萬例創紀錄！　法國日增18萬例成歐洲最多





▲美國Omicron全境擴散。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

法國29日通報過去24個小時新增的確診病例高達近18萬例，創下該國疫情以來新高，也創下歐洲國家新紀錄，更是全球疫情爆發疫來單日確診數最高的其中一天。美國更紀錄超過51萬例確診，創下全球疫情新高。

綜合外電報導，自從全球疫情爆發至今，只有3.3億人口的美國和近14億人口的印度出現單日超過20萬確診的紀錄；然而法國最新通報的單日確診病例竟高達17萬9807例，離20萬例不遠的數字也顯示歐洲正迎來第五波疫情高峰。

法國前一日通報病例為10萬4611例，已是該國自2020年11月11日的8萬6852例以來的紀錄新高，結果再24小時竟急遽暴增至18萬例的高點。法國7天滾動平均新增確診數來道8萬7500例，也打破該國疫情以來紀錄。

▲美國單日紀錄51萬2553例確診。（圖／翻攝自約翰霍普金斯大學）

英國同一日通報確診病例為12萬9471例，儘管因為聖誕節期間確診通報機制不同，數據僅納入英格蘭地區，並未涵蓋蘇格蘭和北愛爾蘭地區，但仍創下英國疫情以來新高。根據約翰霍普金斯大學數據指出，若英國全境通報納入，確診數字近32萬例。

Omicron全面擴散並逐漸取代Delta成為主流病毒株，在全球各地的病例都成猛暴式增長，根據約翰霍普金斯大學疫情地圖數據顯示，美國光是29日通報的單日確診，就高達51萬2553例，創下該國和全球疫情高峰紀錄。此前美國紀錄單日最多確診，是在今年的1月8日，當時共有29萬4015例。

不過造成美國單日確診狂暴性增長的原因，可能要歸咎於聖誕假期期間的篩檢暫停，因此期間染疫的人數會延後到28日、29日通報。