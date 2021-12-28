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SpaceX星鏈2度險撞「中國太空站」　網民痛批馬斯克、抵制特斯拉

▲▼美國的太空探索科技公司（SpaceX）旗下星鏈（Starlink）衛星群，通過匈牙利被觀測到。（圖／達志影像／美聯社）

▲SpaceX的星鏈（Starlink）衛星群，遭中國指控2度逼近中國太空站。（圖／達志影像／美聯社）

中央社北京28日綜合外電報導

中媒昨報導，SpaceX衛星今年2度逼近中國太空站，疑是美方對中國技術的「試探」。報導公開後，SpaceX兼特斯拉執行長馬斯克遭到中國網民痛批，不少人也揚言要抵制特斯拉。

中國官媒「環球時報」引述北京本月提交給聯合國的一份文件報導，中國天宮太空站分別在今年7月1日和10月21日，2度與美國的太空探索科技公司（SpaceX）旗下星鏈（Starlink）衛星群發生「近距離接近事件」，並因此被迫採取「預防性碰撞規避控制」措施。

中方宣稱，星鏈的1095衛星原本在平均高度約555公里軌道穩定運行，但到了今年5月16日至6月24日間，持續降至平均高度382公里軌道後繼續運行，並於7月1日與中國太空站發生近距離接近。

10月21日，又發生星鏈的2305衛星與天宮太空站接近事件。北京表示，這次事件由於「機動策略未知且無法評估軌道誤差」，為確保在軌道上的中國太空人安全，太空站再次採取緊急避碰措施。

▲天宮一號。（圖／路透社）

▲中國的天宮太空站，兩度差點被撞上。（圖／路透社）

中國努力成為太空強國，繼成功發射探測器登陸火星和月球後，天宮太空站是最新成果。它的核心艙已於今年4月進入軌道，預計2022年即可完全竣工。

法新社報導，SpaceX衛星逼近中國太空站的消息經報導後，大批中國網民痛批馬斯克（Elon Musk）和他旗下電動車大廠特斯拉（Tesla）等企業，其中一個主題標籤甚至吸引多達8700萬次點閱。

一位網民寫道：「中國人拼命買特斯拉，貢獻大筆資金讓馬斯克發射星鏈，然後他就（幾乎）撞上中國太空站，這太諷刺了！。」 另一位網民則喊出「準備抵制特斯拉」，呼應每當在中國有外國品牌被認為行為牴觸北京主張的國家利益時，當地民眾往往會出現的反應。

還有中國網民推測，若是中國衛星快撞到美國太空站，華府一定會對北京實施制裁，因此「何不以其人之道還治其人之身」？

哈佛史密森尼天體物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）專家麥道威（Jonathan McDowell）則指出，隨著越來越多物體擠進近地軌道，並為了降低碰撞風險而被迫調整航道，避碰操作已變得日益頻繁。

麥道威告訴法新社：「自從星鏈開始部署後，我們真的發現（物體）近距離交錯的次數明顯增加。」他還補充，任何相撞都很可能「完全毀壞」太空站，並使站內所有人喪命。

馬斯克雖在中國備受推崇，但特斯拉今年在當地因傳出一系列車禍、醜聞和資料儲存問題，而形象受損。

儘管如此，特斯拉在中國仍相當受歡迎，每月銷量達數萬輛，約佔其全球銷量的1/4。特斯拉還在上海設立了中國罕見的全獨資工廠。

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